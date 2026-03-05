"Estropearon la Jutep": blancos reaccionan contra la resolución que cuestiona el accionar de Arbeleche

Dirigentes del Partido Nacional salieron al cruce de la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que cuestiona el accionar de la exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, al haber firmado el otorgamiento de beneficios tributarios a una empresa en la cual trabajaba su esposo como gerente general.

La decisión de la Jutep se tomó por una mayoría conformada por los dos integrantes del oficialismo, mientras que tuvo el voto discorde del integrante opositor.

"La misma Jutep que ignoró informes de sus servicios jurídicos hace dos meses y exoneró en una decisión política al presidente de ASSE (Álvaro Danza), ahora señala a Arbeleche. La Jutep no tiene autoridad institucional alguna. Ni sentido que exista si sus decisiones son político partidarias", escribió en su cuenta de X Javier García, senador nacionalista.

Su colega y correligionario Martín Lema planteó: "Destruyeron la credibilidad de la Jutep. Ahora con fines políticos intentan ensuciar a una excelente persona que le dio mucho a nuestro país. El debilitamiento institucional atenta contra la protección de la integridad y el honor. Toda la confianza en Azucena".

Luis Alberto Heber calificó de "indignante" la decisión que adoptó la mayoría oficialista en la Jutep. En su consideración, "los representantes del gobierno desvirtúan su verdadera función" al actuar con "intencionalidad política".

"Azucena no determinó nada, sino que avaló un estudio técnico realizado por la comisión encargada de estudiar si una empresa cumple con los requisitos ya establecidos", explicó.

"El ataque a Azucena es no solamente a una persona ejemplar y digna de admiración, sino que se lo hace para atacar la esencia del gobierno anterior. Así, la Jutep no tiene razón de ser, se disfrazan posiciones políticas del gobierno bajo el título de la ética", añadió.

También el diputado Sebastián Andújar mencionó que "los organismos de control no están para saldar cuentas políticas" sino que deben "actuar con independencia, rigor jurídico y transparencia". Por tanto, entiende que en este gobierno "estropearon la Jutep".

Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, sin mencionar el caso específico de Arbeleche manifestó que "la Jutep no sirve" porque "toda resolución es política". "Ya nadie les cree nada, deben renunciar todos y se debe eliminar. No votaremos en futuras rendiciones de cuentas ni un peso para este comité", afirmó.

Azucena Arbeleche, exminsitra de Economía y Finanzas. Foto: Archivo El País.

Por qué la Jutep cuestiona el accionar de Arbeleche por una firma que favoreció a la empresa en la que trabajaba su esposo

La Jutep decidió en su más reciente sesión que Arbeleche, en su condición de ministra, "al haber firmado la resolución que otorgó beneficios a la empresa Lanafil S.A, cuyo gerente general es su cónyuge, violentó las normas de conducta en la función pública", según la resolución a la que accedió El País.

En agosto de 2022 Arbeleche firmó una resolución que declaró "promovida" la actividad de un proyecto de inversión de casi $ 40 millones, presentado por la empresa ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), según informó la diaria en aquel entonces. Por ello, se exoneró a la empresa de "tasas y tributos a la importación", entre otros.

Si bien todos los proyectos promovidos por la Comap llevan la firma del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en este caso se generó una polémica porque Juan José Alzugaray, gerente general de Lanafil S.A, es esposo de Arbeleche, de acuerdo a la declaración jurada de la exministra y una búsqueda en Linkedin. La entonces representante del Frente Amplio ante la Jutep, Ana María Ferraris, hoy presidenta del organismo de ética pública, pidió que se analizara el tema y sus posibles implicancias.

En mayo de 2023, frente a un pedido de información del Frente Amplio, el MEF descartó cualquier tipo de conflicto de intereses por los beneficios tributarios a la empresa. "Tratándose de un acto debido impuesto por la ley, correspondía el otorgamiento del beneficio, salvo que por razones de política económica hubiera existido mérito para negarlo", se informó.

En el fallo de la Jutep se consideró que la firma de la citada resolución por parte de Arbeleche "implica que ejerció su función con relación a una entidad privada a la que se encuentra vinculada familiarmente, lo que implica una violación de la prohibición expresa establecida por el artículo 31 de la ley 19.823".

"Dicha prohibición es absoluta y no requiere que exista ilegalidad o un beneficio indebido; los funcionarios públicos no pueden ejercer su función en esas condiciones y la ministra lo hizo", agregó.

"Respetar esta prohibición no implicaba que la empresa perdiera el derecho al beneficio que podía legítimamente corresponderle: bastaba con que la ministra se excusara y delegara en quien correspondiere la firma de la resolución y eventualmente hiciera constar la situación por escrito", señala el fallo.

Ana María Ferraris, presidenta de la Jutep. Foto: Leonardo Mainé

La respuesta de Arbeleche al señalamiento de la Jutep: "Lanafil S.A ya había obtenido beneficios en 2009, 2012 y 2018".

El 24 de abril de 2025 se le dio vista del informe a Arbeleche, quien presentó descargos en la evacuación de vista, a la que accedió El País. “En todo momento procedí con total y absoluto respeto y apego por los principios de legalidad y obediencia a las normas jurídicas, imparcialidad y motivación en la decisión, por cuanto se siguió estrictamente los procedimientos establecidos por la ley y su decreto reglamentario que consagran beneficios a quienes presentan proyectos de inversión”, respondió la exministra, citando varias normas.

Agregó que Lanafil S.A ya había obtenido beneficios al amparo de la ley en 2009, 2012 y 2018, durante gobiernos del Frente Amplio y antes de que ella fuera ministra.