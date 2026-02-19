Jutep pide datos a Ojeda tras una consulta sobre la suba de su patrimonio, según sus declaraciones juradas

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) solicitó al senador colorado Andrés Ojeda que explique la diferencia entre las dos declaraciones juradas que presentó en un año. Un particular consultó al organismo sobre el incremento del patrimonio de $ 2.543.805, registrado entre los años 2024 y 2025, del legislador y abogado, según lo que este declaró.

En su declaración jurada presentada en octubre de 2024, cuando era candidato a presidente, Ojeda dijo tener ingresos líquidos por $ 250.000 como “profesional independiente”, así como depósitos por $ 9.407.890 y la propiedad total de un vehículo marca Mercedes Benz del año 2020 valuado en $ 1.320.000. Esto arrojó activos por $ 10.727.890 en total, sin pasivo, lo que dejó un patrimonio neto por el mismo monto.

En su segunda declaración jurada entregada en mayo de 2025, el colorado declaró ingresos líquidos de $ 382.000 como legislador y $ 250.000 como “profesional independiente”, que sumaron $ 632.149. También depósitos por $ 9.935.695, y el 100% de un automóvil marca BMW del año 2025 valuado en $ 3.336.000. Por lo que sumó activos por $ 13.271.695, sin pasivo, lo que arrojó el mismo patrimonio neto.

La solicitud de Ojeda fue tratada en la sesión de Jutep del 20 de enero, según el acta 1.114 del organismo, publicada en la página web oficial. En esta instancia, entre varios asuntos, se resolvió dar vista al senador colorado del expediente iniciado este año que refiere a la “solicitud de verificación y análisis de la situación patrimonial del senador Andrés Ojeda”.

Cartel en el interior del edificio sede de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Foto: Leonardo Mainé

Con los votos de la mayoría, o sea, de la presidenta Ana María Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, se resolvió “tomar conocimiento” de la solicitud del ciudadano y “darle vista” al expediente a Ojeda.

No obstante, esta definición tuvo el voto en contra del nacionalista Luis Calabria, vocal de la oposición, quien marcó “errores procedimentales” que “podrían impactar” en el análisis del caso.

Calabria apuntó que se buscaba “tomar conocimiento” de la situación, pero que en realidad ya se había “iniciado” un expediente sobre el caso e incluso un integrante del directorio (Asti) elaboró un informe anticipado que fue remitido “vía mail con copia a los restantes miembros del órgano y a la supervisora del área” de declaraciones juradas, según consta en el acta citada. Asti, de hecho, reconoció en actas que “el procedimiento no fue feliz”, aunque puntualizó que hizo un informe porque la funcionaria del área estaba de licencia, pero que no fue un análisis “a fondo”.

Su planteo, agregó el frentista, refiere al “contenido del formulario digital de sus dos declaraciones juradas ya publicadas”, antes citadas. Y sin hacer una evaluación “positiva o negativa” de Ojeda, habló del “aumento porcentual de su patrimonio entre ambas fechas y que el acumulado de sus ingresos en el periodo es inferior a ese incremento”, sostuvo.

Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado. Foto: Archivo El País

“Hay dos declaraciones, y aumentan de una a otra unos $ 3 millones, cuando sus ingresos, de $ 250.000 por mes en el período en que declaró, no llegan a cubrir ese aumento patrimonial así no hubiera gastado ni en comer, ni beber, ni tomar un ómnibus”, dijo Asti consultado por El País. También indicó que el caso no fue una “denuncia”, sino una consulta.

El vicepresidente de la Jutep señaló que “no fue por iniciativa propia” la consulta. “No estamos investigando. Estamos simplemente analizando una declaración como pidió un ciudadano que se hiciera”, insistió. Asti también dijo que hasta octubre pasado “no había nadie” en Jutep que cotejara declaraciones juradas.

Tras la respuesta de Ojeda, se hará un análisis más profundo del caso. “No tomamos ninguna conclusión”, dijo Asti. Consultado por El País, el colorado prefirió no hacer declaraciones sobre algo de lo que todavía no está al tanto.

Por otro lado, la Jutep recibió una sola denuncia sobre declaraciones juradas en 2025, según se desprende de un informe de la propia Jutep en respuesta a un pedido de acceso a la información pública cursado este año.

“Van por mí”: el legislador colorado fue contra el FA

“Van por mí y por (Luis) Lacalle Pou”, apuntó el senador Andrés Ojeda hace un mes en el programa Universo Puglia, de Canal 10. “Como el Frente Amplio no logra agenda positiva con el gobierno, nos busca agenda negativa a nosotros” , insistió el colorado. Sus dichos fueron luego de la polémica por el reexamen de una causa judicial que pidió. El oficialismo cuestionó que ejerza como abogado siendo al mismo tiempo senador.