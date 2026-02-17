"No es la primera opereta que realizan ni será la última", dijo intendente de Lavalleja, denunciado en la Jutep

El intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, aseguró que, pese a las acusaciones realizadas por la edil blanca Carol Aviaga ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), no dejará sus labores en una mutualista local.

Aviaga acusó al intendente de incurrir en conflicto de intereses, incompatibilidades y una posible influencia indebida en el hecho de que el jefe comunal cumpla funciones como médico en Camdel, mutualista que brinda servicios a la comuna de Lavalleja.

Ximénez desmintió que la intendencia sea la que decida contratar e insistió en que su labor como médico cirujano no implica ninguna irregularidad. "No voy a renunciar a mi trabajo como médico, seguiré ejerciendo unos años más", sostuvo en diálogo con El País.

La denuncia presentada por Aviaga, se basa en dos hechos constatados en la prensa local. La primera prueba es que a mediados de enero el medio local Serrano dio cuenta de que Ximénez intervino quirúrgicamente al edil colorado Néstor Calvo en la mutualista Camdel.

La otra refiere a declaraciones de Sergio Charquero, un dirigente de Adeom Lavalleja, que en octubre de 2025 habló con Diario La Unión del convenio firmado entre la intendencia, Camdel y Adeom y cuyas condiciones serán renegociadas en una instancia en la que participarán representantes de las tres partes. Entonces, Charquero dijo: "Hoy sabemos que el Dr. Daniel Ximénez pertenece a esa comisión de Camdel".

"Si lo tengo que hacer honorario, lo haré"

El intendente frenteamplista dijo, sobre la acusación a su labor de médico, que previamente renunció a su cargo en el Hospital de Lavalleja porque era incompatible tener dos cargos públicos. Y que entiende que siendo jefe comunal no hay irregularidad. "Pero si lo tengo que hacer de forma honoraria en caso que me necesiten, lo haré", remarcó.

En relación a su vínculo con Camdel siendo intendente dijo que fue cooperativista varios años, pero que "renunció una vez conocido el resultado electoral para evitar cualquier suspicacia o cualquier duda con el vínculo institucional".

"Nunca integré el directorio de Camdel ni tuve cargo directivo", afirmó. Y remarcó que la acusación por vulneración del artículo 291—que prohíbe a jerarcas departamentales decidir sobre empresas con las que tengan vínculo— "queda descartada" por haber renunciado a la calidad de cooperativista.

Darwin Borelli

El acuerdo firmado

Por otra parte, el jefe comunal de Lavalleja dio su versión sobre el acuerdo que la intendencia firmó con la mutualista y con el gremio municipal.

El Fondo de Asistencia Médica de los empleados municipales se creó en 1975. Su gobernanza está a cargo de dos representantes de Adeom —uno por los activos y otro por pasivos— la directora de Higiene y un contador de la intendencia, que son quienes definen las prestaciones.

Desde ese entonces se han implementado distintas adendas, con la firma de los intendentes de turno, cuando se incorporaban nuevos servicios. La última de ellas data de 2018 cuando la entonces jefa comunal, Adriana Peña, selló la incorporación del servicio neonatal para los beneficiarios.

Según la explicación de Ximénez, es este fondo el que decide contratar a Camdel y no la Intendencia de Lavalleja.

La comuna, según dijo, está encargada de administrar el fondo y solo reglamenta sus cometidos. Por lo que, en su opinión, "es evidente" que el convenio con la mutualista no puede ser interpretado como un contrato de una empresa proveedora. "En definitiva, Camdel no es proveedora de la intendencia", dijo.

Por último, Ximénez afirmó sentirse víctima de "una campaña de desprestigio" porque "no toleran que el Frente Amplio haya accedido al gobierno departamental". "No es la primera opereta que realizan ni será la ultima. La propia denunciante reconoce que lo que quiso hacer fue trasladar el caso Danza al ámbito local", concluyó.