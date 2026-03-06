"Uso partidizado": la oposición reiteró sus cuestionamientos a la Jutep tras fallo contra Arbeleche

Horas después de conocerse el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que por mayoría oficialista, consideró que la exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, “violentó” normas de conducta en la función pública por firmar la exoneración a una empresa vinculada a su esposo, se multiplicaron las críticas políticas desde la oposición.

El Partido Nacional emitió este jueves una declaración “reafirmando” su “plena confianza” a Arbeleche, cuya trayectoria “se caracterizó por la responsabilidad, la transparencia y el estricto apego al derecho”.

“Tal como lo ha señalado el director de la Jutep, Luis Calabria, el accionar de la ex ministra se ajustó a derecho y se desarrolló dentro del marco de las normas vigentes que regulan la conducta en la función pública”, agregó el partido que preside Álvaro Delgado.

Los nacionalistas “denunciaron” que la mayoría oficialista de la Jutep, en referencia a Ana María Ferraris y Alfredo Asti, “vienen haciendo un sistemático uso partidizado de un organismo que, por su naturaleza institucional, debe actuar con estricto apego a criterios técnicos y jurídicos”.

“La Jutep no tiene autoridad institucional alguna”, dijo el senador Javier García en sus redes sociales. Mientras que su correligionario, Martín Lema, lanzó en X: “Destruyeron la credibilidad de la Jutep. Ahora con fines políticos intentan ensuciar a una excelente persona que le dio mucho a nuestro país”. “Lo de la Jutep es inmoral. Es la Gestapo de la doble moral”, planteó el blanco Sebastián da Silva.

El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a El País que lo ocurrido es “un enchastre político” y estimó que la Jutep “va a salir a la casa de brujas después de que todos le pedimos la renuncia. “Hay que eliminar la Jutep, si las decisiones son políticas ya no da garantías ninguna”, lanzó.

El País intentó, sin éxito, comunicarse con Arbeleche, quien hasta ahora no se ha expresado públicamente. En su evacuación de vista del caso, la exministra negó las acusaciones y marcó que se manejó con “absoluto respeto y apego” a las normas.

"No hubo ni privilegio, ni beneficio indebido ni conflicto de interés. Ese es el fundamento de mi voto, no había base jurídica para hacer un reproche ético y por eso entiendo que el fallo de la mayoría fue equivocado, y tiene por tanto las características de arbitrario, lo que torna injusto", dijo Calabria en diálogo con El País.