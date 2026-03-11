Basura en Montevideo: Mario Bergara ve "complicada" la negociación con Adeom y critica plan de Martín Lema

Montevideo tuvo en los últimos días una serie de paros de parte de los funcionarios de la intendencia que afectaron el servicio de recolección de residuos que están dispuestos en los contenedores de la vía pública. El nivel de basura dispersa en la capital aumentó y eso generó nuevas críticas de la oposición a la gestión de Mario Bergara. El intendente, que tiene un plan para pasar a contenedores de residuos intradomiciliarios, defiende su proyecto y se niega a tercerizar el servicio, como pidió Martín Lema, senador del Partido Nacional y excandidato a jefe comunal por la Coalición Republicana.

Este miércoles 11 de marzo, la situación es levemente mejor a la de 24 horas atrás, cuando varios barrios llevaban seis días o más sin que el camión recolector de la basura vaciara los contenedores. No obstante, todavía en la periferia hay varias zonas en las que hace cuatro, cinco, seis o más días que no pasa el camión, según el mapa actualizado por la Intendencia de Montevideo (IMM).

Estado de los contenedores de basura en Montevideo este miércoles 11 de marzo de 2026. Foto: Intendencia de Montevideo

Los jerarcas atribuyen la situación actual de la basura a los paros de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) en el marco del conflicto por la estancada negociación salarial, que fueron varios en la última semana.

"El panorama es tan lejano que realmente veo complicada esa negociación", dijo Bergara este miércoles en Desayunos Informales (Teledoce). Aseguró que en el preacuerdo entre ambas partes, que después no fue ratificado por los funcionarios, había "un aumento del salario de base que hacía 25 años que no tenían, más un cronograma bien definido y comprometido de presupuestaciones, que implican aumentos salariales, de promociones, de ascensos y de ingresos".

"La masa salarial de la IMM con el preacuerdo que se había firmado estaría aumentando en el período más de 4%, lo que está planteado en la propuesta de Adeom es de más de 12%, o sea, el triple de lo que la IMM tiene entre sus posibilidades. Es una distancia muy difícil de acortar", apuntó el intendente.

Habrá una reunión el próximo miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para intentar un acercamiento entre las partes. Bergara aprovechó para comentar que ese día "habrá otro paro" de los funcionarios. Estas paralizaciones de las actividades "obviamente resienten la tarea de recolección de residuos".

Basura alrededor de un contenedor de residuos en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Cruce entre Lema y Bergara por los problemas de basura en Montevideo

Lema, senador del Partido Nacional y excandidato a intendente de Montevideo por la Coalición Republicana, declaró este martes en rueda de prensa que el departamento "sigue entre la basura" y se transformó en "una situación absolutamente insostenible".

"En estos días hablamos con personas de casi todos los barrios de Montevideo y muchos nos hicieron llegar la foto de un contenedor completamente desbordado", dijo y agregó que en el mapa de datos abiertos de la IMM "se constata que hay una cantidad de lugares donde hace más de seis días no pasa el camión a recoger la basura", lo cual "genera esta complicación desde todo punto de vista", por ejemplo, un "impacto sanitario a analizar".

"No hay ningún cambio, sigue la situación sumamente compleja", expresó y luego añadió que su intención es que "el intendente reaccione". "Si sigue con las fórmulas de siempre, Montevideo va a seguir entre la mugre. Uno de los planteos que tiene que considerar es tercerizar la recolección. Bergara en campaña mintió abiertamente, prometió que en los primeros seis meses iba a haber cambios en materia de recolección", cuestionó, según consignó Subrayado (Canal 10).

Bergara apuntó que no es partidario de "pensar la privatización como elemento estructural del tema, además de que hoy no hay estructuras en el sector privado que puedan sustituir toda la estructura de recolección de residuos que tiene la intendencia".

"Hay actividades del sector privado en zonas puntales, pero cuando hablamos de levantar 11.000 contenedores, no hay quienes estén en condiciones de abordarlo. Antes de plantear ese tipo de cosas hay que ver la realidad", sugirió Bergara, que añadió que de todas formas, en el "debate filosófico sobre cuál es el rol de las privatizaciones", él no tiene "ninguna aversión con el sector privado, ni mucho menos", no obstante en este caso el planteo de Lema entiende que fue "una respuesta de facilisimo en el debate político, pero en gestión no tiene viabilidad".

Mario Bergara, intendente de Montevideo, y Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez

Bergara tiene confianza en que la situación cambie con el nuevo plan de contenedores intradomiciliarios, que ya se han entregado en varios barrios y continuará extendiéndose a lo largo del período hasta quitar casi la mitad de los contenedores de la vía pública.

"Ya se distribuyeron más de 15.000 contenedores intradomiciliarios, este fin de semana vamos a estar repartiendo más de 3.000 más en Carrasco sur y la zona de Felipe Cardoso. El proceso se inicia, no es de un día para el otro que repartís 300.000 contenedores, y en los lugares donde este proceso se ha iniciado, los vecinos están más satisfechos. Hay comentarios de que ven las cosas mejor, que el cambio de procedimiento ayuda a retirar basura de la calle", afirmó.