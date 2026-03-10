Desbordes de contenedores de basura en Montevideo: oposición cuestiona a Bergara y la IMM lo atribuye a paros

Varios barrios de Montevideo amanecieron este martes con contenedores desbordados de basura porque el camión recolector hace días que no pasa. En otros casos, los funcionarios sí levantaron los residuos dispuestos en el tacho, pero aún quedan los que había alrededor. La oposición al gobierno de Mario Bergara en la capital salió al cruce de la gestión, mientras que la intendencia afirma que venía bien hasta que una serie de paros en la última semana cortaron el proceso.

El sistema de datos públicos de la Intendencia de Montevideo (IMM) permite ver que en zonas de Carrasco, Cerrito, Punta de Rieles y Belvedere, por solo mencionar algunos ejemplos, el camión recolector de la basura no pasa hace seis días o más. Otros barrios están pintados de rojo, lo que implica que por ahí hace cinco días no pasa. Otros de naranja o de amarilla, es decir que la ausencia es de cuatro o tres días. En otros barrios predomina el verde, lo cual indica que el camión pasó al menos una vez en los últimos dos días.

En el mapa publicado por la IMM y actualizado diariamente se ven también los barrios (marcados con colores azules) en los que ya se empezó a implementar el nuevo sistema de recolección de basura, que implica sustituir los contendores que están en la vía pública por otros intradomiciliarios que se sacan a la calle en determinados días y horarios para que sean vaciados. La idea de la comuna es ampliar este sistema y retirar, al final del período, casi la mitad de los contenedores grandes que están en el espacio público.

Contenedores de basura en Montevideo, con distinto color según cuándo fue la última vez que los vaciaron. Foto: Intendencia de Montevideo

Paros de Adeom, el motivo de la IMM para explicar las demoras en la recolección de residuos

Según la IMM, esta situación se debe a una continuidad de paros parciales de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) en el marco del conflicto por la negociación salarial. No obstante, la oposición apunta directamente a la gestión.

Martín Lema, senador del Partido Nacional y excandidato a intendente de Montevideo por la Coalición Republicana, declaró este martes en rueda de prensa que el departamento "sigue entre la basura" y se transformó en "una situación absolutamente insostenible".

"En estos días hablamos con personas de casi todos los barrios de Montevideo y muchos nos hicieron llegar la foto de un contenedor completamente desbordado", dijo y agregó que en el mapa de datos abiertos de la IMM "se constata que hay una cantidad de lugares donde hace más de seis días no pasa el camión a recoger la basura", lo cual "genera esta complicación desde todo punto de vista", por ejemplo, un "impacto sanitario a analizar".

Basura fuera de un contenedor. Foto: Darwin Borrelli

"No hay ningún cambio, sigue la situación sumamente compleja", expresó y luego añadió que su intención es que "el intendente reaccione". "Si sigue con las fórmulas de siempre, Montevideo va a seguir entre la mugre. Uno de los planteos que tiene que considerar es tercerizar la recolección. Bergara en campaña mintió abiertamente, prometió que en los primeros seis meses iba a haber cambios en materia de recolección", cuestionó, según consignó Subrayado (Canal 10).

El País consultó a Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la IMM, quien aseguró que la gestión de los residuos venía "muy bien" tras la implementación de algunos cambios pero en la última semana hubo "una sumatoria de paros que afectaron los servicios miércoles, jueves, viernes, domingo y lunes, y eso obviamente se nota". Consideró que, si los servicios se mantienen normales durante las próximas jornadas, se "retomarán los resultados".

Detalló que el miércoles 4 de marzo hubo un paro parcial que afectó el turno matutino y el vespertino, el jueves los turnos matutino, vespertino y nocturno, el viernes el matutino, el domingo salieron menos servicios en el contexto del paro de mujeres y el lunes nuevamente hubo un paro parcial que afectó los turnos matutino y vespertino.

El conflicto inició por desacuerdos en la negociación de un nuevo convenio colectivo.