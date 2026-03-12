Temas del día:
Gastón Pereiro abrochó su retorno al fútbol uruguayo hasta diciembre y jugará una copa internacional

El volante creativo de 30 años, que supo tener dos pasajes por Nacional, esta vez refuerza a otro equipo tras pactar un contrato hasta fines de diciembre del 2026.

El País
El País
12/03/2026, 14:09
Gastón Pereiro celebrando un gol con la camiseta del Ternana.
Gastón Pereiro celebrando un gol con la camiseta del Ternana.
Foto: @TernanaOfficial.

Gastón Pereiro acordó su llegada a Juventud de Las Piedras hasta fines de diciembre de la actual temporada. El volante creativo de 30 años, que supo tener dos pasajes por Nacional, esta vez refuerza a los dirigidos por Sebastián "Gallego" Méndez, quienes este jueves visitan al Deportivo Independiente Medellín (DIM) con la mira en concretar la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores.
De todas formas, en caso de no lograrlo ya tienen garantizada su participación en la Sudamericana.

Pereiro se formó y debutó en Nacional y tiene una extensa trayectoria en el fútbol europeo. Jugó en PSV, Cagliari, Ternana, Genoa y Bari. A fines de enero quedó libre y ahora busca sumar rodaje en el pedrense, que en el plano internacional viene dando de qué hablar y, a su vez, viene de derrotar 3-1 al tricolor en el marco del Torneo Apertura.

Diseño sin título - 2024-05-16T190744.537.jpg
Gastón Pereiro en el partido entre Bari y Ternana.
Foto: Ternana.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Pereiro comenzará a entrenar este viernes con el plantel principal que no viajó a Medellín. No tiene ningún tipo de cláusula en su contrato y en el área deportiva de Juventud fue visto como una gran oportunidad de mercado considerando su vasto recorrido.

