DIM 2-1 Juventud por la Copa Libertadores: el pedrense, con nueve, luchó y en el final se le escapó su sueño

Se terminó el sueño de Juventud de Las Piedras en la Copa Libertadores: cayó 2-1 ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el Estadio Atanasio Girardot. De esta forma, el equipo pedrense no pudo meterse en la fase de grupos del certamen más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

Hayen Palacios —exjugador de Nacional— abrió el marcador, Federico Barrandeguy empató con un golazo de tiro libre y Francisco Fydriszewski anotó el tanto del triunfo local en el minuto 82.

Por haber pasado las otras dos fases de la Copa Libertadores, el equipo que dirige técnicamente el argentino Sebastián Méndez accedió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Al final el pedrense terminó jugando con nueve futbolistas en suelo colombiano porque se lesionó Federico Barrandeguy y no tenía más cambios y por la roja que vio Ramiro Peralta. A pesar de esto, Juventud se va con la frente en alto tras someter en varios lapsos del juego al conjunto cafetero en su escenario.

Primer tiempo

Rodrigo Chagas con la pelota, mientras lo marca Enzo Larrosa en el partido entre DIM y Juventud. Foto: AFP.

En los primeros minutos Juventud de Las Piedras intentó tener un juego asociado y, sobre todo, pretendió no perder la pelota. En tanto que el conjunto colombiano no se desesperó por eso.

Con ese plan, Juventud casi marca el primer gol de la noche en Colombia. Luego de un buen desborde de Renzo Sánchez, levantó un centro para que Agustín Alaniz entrara en contacto con la pelota cerca de la media luna del área, rematara y rozara el palo derecho del arquero uruguayo Salvador Ichazo en el minuto nueve.

No le encontraba la vuelta al juego Deportivo Independiente Medellín (DIM), aunque en su primera subida, más o menos seria, logró romper la paridad en el tanteador. Salió del área el centrodelantero Francisco Fydriszewski para recibir el balón y meter un buen centro con el que Hayen Palacios, de cabeza, pusiera el 1-0 en el minuto 14.

Los cafeteros no aflojaron y estuvieron cerca de estirar la ventaja. Diego Moreno ejecutó un tiro libre al área y, otra vez, ganó en las alturas Palacios —exjugador de Nacional—, pero en esa oportunidad Sebastián Sosa pudo salvar el arco de Juventud de Las Piedras.

Parecía que se le venía la noche al equipo de Sebastián Méndez, aunque en ese momento Federico Barrandeguy sacó un conejo de la galera. El lateral derecho se animó, ejecutó un tiro libre para marcar el 1-1. Un verdadero golazo.

EL GOLAZO DE BARRANDEGUY



El lateral de Juventud volvió a anotar de tiro libre y puso el 1-1 ante Independiente Medellín en la CONMEBOL Libertadores.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus.pic.twitter.com/8mQQ3Io2PN — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) March 13, 2026

Larregui aguantó bien la pelota y consiguió una falta de Frank Fabra por la banda derecha. Barrandeguy mandó la pelota al área local y tras una serie de rebotes le quedó al argentino Emmanuel Mas para que disparara y la estrellara en el travesaño de Ichazo.

Segundo tiempo

Bruno Larregui marca a Frank Fabra en el partido entre DIM y Juventud. Foto: AFP.

Comenzó con todo el complemento, ya que el equipo colombiano casi marca de la mano de una gran jugada de John Montaño, donde su tiro se desvío y la pelota impactó en el palo. Juventud se despertó: contó con un tiro de Pablo Lago que se fue apenas cerca del palo izquierdo de Ichazo.

Las situaciones no cesaron, debido a que Léyser Chaverra le dio desde afuera del área y pasó apenas por encima del travesaño de Sosa. El DIM no sacó el pie del acelerador y Enzo Larrosa quedó bien ubicado para convertir, aunque el golero de 39 años se vistió de héroe para mantener el empate.

Juventud tuvo la suya. Larregui penetró el área y al momento de definir, Ichazo apareció rapidísimo para ganar ese duelo en el Estadio Atanasio Girardot.

Como siempre pasa, llegó el momento del arquero del equipo visitante. Pues en esta oportunidad de Sosa, que voló de forma magistral para sacar una pelota del ángulo por un gran disparo de Francisco Chaverra.

En el tiro de esquina llegó el gol del conjunto colombiano. Fabra mandó la pelota al punto penal y apareció Francisco Fydriszewski para convertir de cabeza el 2-1.

En el final del partido Juventud de Las Piedras quedó con nueve jugadores. Primero por la lesión de Barrandeguy y el equipo de Méndez no tenía más cambios y se sumó la roja de Ramiro Peralta por agredir a Halam Loboa.

DIM 2-1 Juventud de Las Piedras

Hora: 21:30.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR).

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar (PAR).

Cuarto: David Ojeda (PAR).

VAR: Ulises Mereles y Carlos Figueredo (PAR).

DIM: Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Daniel Londoño (46' Léyser Chaverra); Hayen Palacios (60' Esneyder Mena), Didier Moreno (46' John Montaño), Halam Loboa, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski, Enzo Larrosa (77' Francisco Chaverra). DT: Alejandro Restrepo.

Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone (16' Martín Cáceres), Emmanuel Mas; Leonel Roldán, Rodrigo Chagas (58' Ramiro Peralta); Pablo Lago (82' Gonzalo Gómez), Agustín Alaniz (82' Fernando Mimbacas), Renzo Sánchez (58' Alejo Cruz); Bruno Larregui. DT: Sebastián Méndez.

Gol: 14' Hayen Palacios (D), 24' Federico Barrandeguy (J), 82' Francisco Fydriszewski (D).

Amarillas: 77' Francisco Fydriszewski (D).

Roja: 90' Ramiro Peralta (J).