Un club europeo hizo una oferta formal por el 70% de la ficha de Rodrigo Martínez, una de las joyas de Nacional

Nacional está necesitado de puntos en el Torneo Apertura y tiene el foco puesto únicamente en el cruce de este viernes ante Wanderers por la sexta fecha, que se disputará en el Gran Parque Central desde las 20:00 horas. De todas formas, en las últimas horas la mira se puso en Rodrigo Martínez debido a la oferta que recibieron desde Cagliari para una hipotética salida en junio.

El equipo italiano, donde tuvieron un pasaje reciente uruguayos como Gastón Pereiro y Nahitan Nández, venía en conversaciones con el área deportiva del tricolor desde hace un tiempo.

El dueño de la ficha dio una pauta económica de lo que pretende por el extremo izquierdo de 17 años y luego el interesado avanzó con un ofrecimiento puntual por el 70% de la ficha, que fue considerado insuficiente.

Rodrigo Martínez jugando para Nacional en el partido frente a Boston River en Florida por el Apertura 2026. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Por el momento, no han vuelto a hablar del tema, pero hay una relación fluida entre las partes y no se descarta que pueda llegar una propuesta más elevada a futuro. De hecho, el tiempo abunda considerando que Cagliari se fijó en el habilidoso jugador para intentar ficharlo en el verano europeo.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, la totalidad de la ficha del atacante younguense corresponde al Bolso. Una de sus principales virtudes es que maneja los dos perfiles y se destaca por su precisión en los tiros libres.

El área deportiva de Nacional, encabezada por Jadson Viera, Flavio Perchman y Sebastián Eguren, lo venía observando desde hace un extenso tiempo por su desempeño en las formativas, y a principios de enero entendieron que había llegado su momento de demostrar.

En 2025 se consagró campeón en la categoría Sub 17 acompañado por Federico Bais, otro integrante del plantel principal, y ya sabe lo que es convertirle a Peñarol ya que en 2025 hizo un golazo de tiro libre para darle la victoria agónica al Bolso en el clásico.