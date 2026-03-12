Nacional arma el once para recibir a Wanderers: dos posibles vueltas, dudas en el medio y práctica en el GPC

El Nacional de Jadson Viera tiene claro que las fechas pasan y la necesidad de una victoria se acrecienta. Porque llevan dos caídas al hilo, porque perdieron más puntos de los que ganaron en el Torneo Apertura y también porque se ubican a tres del pelotón de líderes.

Con la mira en Wanderers, a quien recibirán mañana desde las 20:00 horas en el Gran Parque Central, el tricolor entrenó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira en el reencuentro con su gente como local.

Uno de los puntos débiles del equipo en la derrota frente a Juventud en el Parque Artigas fueron los laterales, con responsabilidad incluida de Juan Pintado en uno de los goles del pedrense. Luego debió ser reemplazado por una molestia y ayer se supo que sufrió “una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho”, de acuerdo al comunicado oficial de la institución.

Por tanto, queda descartado para enfrentar al Bohemio y es muy probable que Emiliano Ancheta lo reemplace. Con el capitán Sebastián Coates aún en recuperación de su desgarro muscular, resta saber si el DT vuelve a confiar en el juvenil Paolo Calione como acompañante de Agustín Rogel, el de mayor recorrido y experiencia. Tomás Viera, que se caracteriza por su potencia y también puede desempeñarse como lateral izquierdo, compite por el puesto.

El mediocampo es otro de los sectores que el entrenador no logra ensamblar. Lo renovó por completo en la fecha anterior optando por Mauricio Vera y Agustín Dos Santos, pero no funcionó.

Y, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro corren con chances de meterse en la oncena. En el sector ofensivo, se perfila la vuelta de Maxi Silvera a la oncena, quien tiene como materia pendiente su primer gol oficial en el club. Hasta el momento registra 6 partidos en los que tampoco pudo sumar asistencias en medio de un desempeño colectivo irregular con escasas situaciones generadas.

La alegría de Maxi Silvera en su presentación como nuevo futbolista de Nacional. Foto: Natalia Rovira.

Si el 11 va desde el arranque, resta definir cómo se termina de armar la ofensiva sabiendo que Maxi Gómez es una pieza fija y Nicolás López viene de jugar desde el arranque.

El Bolso ganó una alternativa en ofensiva con la recuperación de Juan Cruz de los Santos, que si vienen estaba listo para la fecha anterior fue preservado para no arriesgarlo y ahora compite por un puesto. Cada vez que estuvo al cien por ciento desde lo físico, el técnico le dio un alto protagonismo, con titularidad y gol incluido en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Juan Cruz de los Santos celebra su golazo en el triunfo de Nacional ante Liverpool. Foto: Leonardo Mainé.

Por la reincidencia en sus lesiones musculares, el club elaboró un plan especial de recuperación que cumplió a rajatabla y ya está listo para volver; solo resta saber si va o no desde el comienzo.

Enfrente tendrá un rival como el Wanderers de Mathías Corujo, que viene de igualar 0-0 con Deportivo Maldonado y, con ocho puntos, está mejor posicionado que el Bolso.

Nacional entrena este jueves en el Gran Parque Central y luego concentra en Los Céspedes

Nacional entrenará hoy a partir de las 18:00 horas en el Gran Parque Central y hará fútbol buscando terminar de definir su oncena titular. Una vez finalizado el entrenamiento, los que resulten convocados se irán directo a Los Céspedes para concentrar en la antesala de un partido clave tras las reuniones que ratificaron la continuidad del entrenador.