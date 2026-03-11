Nacional dio detalles de la lesión de Juan Pintado, que fue reemplazado en el primer tiempo ante Juventud

Juan Pintado no estará disponible en Nacional este viernes para recibir a Wanderers en el Gran Parque Central en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura. De acuerdo al comunicado de sanidad que divulgó el tricolor este miércoles por la mañana, el lateral derecho sufrió "una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho". Ya comenzó con su proceso de rehabilitación.

El futbolista de 28 años llegó al Bolso en este mercado de pases y fue titular en el cruce por la quinta fecha ante Juventud, que se disputó en el Parque Artigas. Jugó 32 minutos y se lo pudo ver con una dolencia que lo obligó a ser reemplazado por Emiliano Ancheta, quien ahora se perfila como titular para medirse ante el Bohemio en condición de local.