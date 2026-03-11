Nacional creó una subcomisión para el megaproyecto del Gran Parque Central, que priorizará el estadio de fútbol

Nacional se reunió en directiva este miércoles con el objetivo de discutir el megaproyecto del Gran Parque Central, que incluye una ampliación del aforo que alcanzaría los 45.000 espectadores con techo incluido, 20.000m² de oficinas, un mini shopping, estacionamiento techado para 1000 autos y un estadio de básquetbol para 5000 personas.

El aspecto del financiamiento generaba cierta división en la interna en la antesala de la reunión. Por parte de la oposición, encabezada por los expresidentes José Decurnex y Alejandro Balbi, quieren analizar con detenimiento la propuesta para ver si le genera o no un endeudamiento al club, mientras que desde el oficialismo consideran que es un proyecto vanguardista que no compromete los ingresos actuales de la institución.

En este sentido, una vez finalizada la instancia de intercambio, Balbi expresó en Carve Deportiva: "Fue una reunión larga, pero muy buena, positiva y constructiva. Hago un resumen porque Gomensoro va a ser el vocero, me voy muy satisfecho con la reunión que tuvimos y con mucha unidad, que es lo importante para el club".

Javier Gomensoro, dirigente de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Por su parte, el dirigente Javier Gomensoro dio detalles de la reunión: "Fue una reunión muy positiva, recibimos un informe muy completo de la Comisión de Patrimonio y Obras y del grupo económico asesor de CPA Ferrere que está trabajando en el tema y, en función de eso y de lo que hemos hablado con los dirigentes, hemos optado por un camino entre lo que es la parte política y tratar de consolidar un camino de unidad para el club y este proyecto tan ambicioso económicamente, que queremos abordarlo con seguridades, firmezas, respaldos y resguardos suficientes para que no se embargue el club en una aventura y que sea realmente viable lo que estamos transitando".

En este sentido profundizó: "Como conclusión: la unidad del club y que generamos una subcomisión para avanzar en los detalles operativos de esto e ir preparando ya una reforma de estatuto para blindar en el futuro el proyecto que se apruebe, y una asamblea que la haremos más adelante en un horizonte ya con la propuesta consolidada y en lo posible con unanimidad de la directiva".

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

Consultado sobre las voces disonantes que había en la previa a esta reunión, Gomensoro dijo: "En cuanto al masterplan hubo unanimidad y ahora estamos viendo las formas y los caminos que nos permitan transitar unidos. Las voces que están en polémica son más que nada por cómo vamos a abordarlo, cuál es la mejor operativa, el mejor camino y poner el énfasis en el estadio de fútbol, que más o menos nos alineamos a eso, y después ver las otras unidades que puedan avanzar en la medida que haya una financiación plena, anticipada y estemos seguros de no inflacionar el proyecto y generarnos una deuda importante, que es lo que no queremos; buscamos más que nada blindar al club económicamente".

"No es primero el estadio de fútbol y después se verá, queda preaprobado y, en la medida que podamos conseguir un financiamiento genuino, avanzaríamos con el resto", detalló.

Sobre si considera que el proyecto es viable desde el plano económico y financiero, Gomensoro dijo: "Yo no soy especialista en el tema, pero sin duda hay respaldo técnico e informes que dan cuenta de esa viabilidad. Ahora hay gestiones económicas que están un poquito avanzadas como para que, una vez que se cierre, sin duda que esto es posible, viable y en ese camino estamos".

Los integrantes de la subcomisión sobre el megaproyecto del Gran Parque Central

La subcomisión que se creó este miércoles con el objetivo de abordar el megaproyecto del Gran Parque Central está integrada por Ricardo Vairo, presidente de Nacional, el expresidente José Decurnex y el dirigente Gomensoro. También se incluye a un gerente financiero y es probable que soliciten un apoyo externo.

Una vez que avancen en los detalles operativos, tendrían una nueva instancia de intercambio con CPA Ferrere.

"Ahora conformamos esa subcomisión y vamos a tratar de poner el pie en el acelerador para que el club aborde este proyecto que es una ilusión para todos", cerró Gomensoro.