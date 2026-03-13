Nacional vs. Wanderers por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional sabe que llegó la hora de demostrar y ya no tiene margen. Hoy recibe a Wanderers en el Gran Parque Central desde las 20:00 horas y solo le bastará con una victoria para conformar a su gente. Las dos derrotas al hilo dejaron en la cuerda floja a Jadson Viera y el plantel busca dar una muestra de respaldo.

El objetivo lo tienen claro: dejar atrás la racha adversa de dos caídas al hilo frente a Juventud de Las Piedras y Peñarol. En especial la última, por ser ante un equipo alternativo del pedrense y por el bajo desempeño colectivo de un equipo que tiene una jerarquía individual comprobada.

El golazo de tiro libre de Maxi Gómez y las incursiones solitarias de Nicolás “Diente” López fueron lo más destacado de un plantel que aún está en el debe.

Aun con apenas siete puntos de 15 posibles, la alarma principal no se encendió a causa de la posición en la tabla, porque está a solo tres del pelotón de líderes, pero sí por la falta de señales de buen juego y resultados.

Por ese motivo Viera no solo no ha podido repetir el equipo, sino que hizo seis cambios para disputar el último compromiso, incluyendo una nueva dupla en el mediocampo integrada por Agustín Dos Santos y Mauricio Vera.

Mauricio Vera y su debut en Nacional. Foto: Leo Mainé.

Este último se mantendría en el once, pero Luciano Boggio ingresaría en reemplazo del juvenil. A su vez, el técnico opta por reforzar este sector agregando a Nicolás Lodeiro, quien registra 46 minutos en lo que va del Apertura y debió ausentarse ante Juventud tras sufrir una reacción alérgica por una picadura.

En la ofensiva, de acuerdo a los ensayos que viene realizando, Nicolás López y Maxi Gómez seguirían en el equipo, al que se sumaría Maxi Silvera, quien jugaría unos metros más retrasado, en el rol de mediapunta.

En Nacional la victoria se tornó una urgencia y hoy el plantel busca darle un espaldarazo a la conducción de su entrenador, con quien el presidente Ricardo Vairo mantuvo una charla tras la decisión tomada por la directiva.

Nacional vs. Wanderers por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: L. Mejía; E. Ancheta, A. Rogel, T. Viera, C. Cándido/F. Bais; M. Vera, L. Boggio, N. Lodeiro; N. López; M. Silvera, M. Gómez. DT: Jadson Viera.

Wanderers: A. Buffa; N. Furtado, F. Formiliano, N. Olivera, D. Mencía; N. Queiróz, G. Freitas, J. Alberti; J. Luna/F. Labandeira, M. Levato, R. Rivero. DT: Mathías Corujo.

Árbitro: Leandro Lasso.

Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Estadio: Gran Parque Central.

Hora: 20:00

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming, Disney+ y Antel TV.