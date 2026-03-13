Jadson Viera busca resolver el embrollo en el mediocampo de Nacional y recurre a la experiencia de Lodeiro
El volante creativo tendría su primera titularidad en lo que va del Torneo Apertura este viernes cuando el tricolor reciba a Wanderers desde las 20:00 horas en el Gran Parque Central.
La situación es compleja y Jadson Viera opta por un hombre de experiencia. Nicolás Lodeiro se perfila como titular en Nacional para medirse ante Wanderers en un partido bisagra. El volante creativo no pudo ingresar en la convocatoria para visitar a Juventud a causa de una reacción alérgica y está previsto que vaya desde el arranque por primera vez en la temporada 2026.
La última vez había sido el 1 de noviembre del 2025 en la igualdad 0-0 ante Cerro en el Estadio Centenario. Jugó 61 minutos hasta que fue reemplazado por Nicolás López en un partido que pasó al recuerdo por ser el debut de Viera en la conducción del plantel, en reemplazo de Pablo Peirano.
En el comienzo del año no tuvo minutos en la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, que terminaron perdiendo por penales, y luego ingresó dos minutos en el debut por el Apertura frente a Boston River. Después jugó 21' contra Progreso y 23' ante el aurinegro.
Esta vez, en medio de la crisis futbolística que generaron las dos derrotas consecutivas, el técnico entiende que puede ser importante para resolver el embrollo del mediocampo: la falta de eficacia en la marca y el bajo ritmo de juego. Los rivales lo han superado en los duelos disputados en la mitad por la intensidad que le propusieron y también por la cantidad de jugadores que colocaron en el sector.
Frente al Mirasol jugó con dos volantes y no pudo contrarrestar a un equipo que por momentos tenía cuatro futbolistas poblando la zona. En el primer tramo contra el pedrense, que colocó un equipo alternativo, Vera estuvo impreciso en las entregas y Agustín Dos Santos no fue eficaz en el retroceso ni en la marca.
Con el ingreso de Lodeiro, que bien se puede convertir en un tercer volante y ser nexo con la ofensiva, el Bolso gana buen pie sabiendo que adelante está repleto de jerarquía.
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