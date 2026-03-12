Triunfazo de Nacional ante Liga de Quito para seguir soñando en la Copa Libertadores Sub 20

Nacional hizo su segunda presentación en la Copa Libertadores Sub 20 y ante Liga Deportiva Universitaria de Quito necesitado de una victoria tras la caída frente a Santiago Wanderes del debut y pudo cumplir para seguir soñando con la clasificación. La adaptación a la altura de los dirigidos por Santiago Espasandín mejoró y le hicieron frente al equipo local. En un gran primer tiempo, donde pudo sacar incluso más ventaja, el Bolso se adelantó con los goles de Mateo Soria y Juan Ignacio García y supo resistir tras el descuento de Liga con un Felipe Bianchi que no solo volvió a responder bien bajo los tres palos si no que supo regular los ritmos del partido. El próximo compromiso de Nacional será este domingo 21:00 ante Belgrano de Córdoba.

Primer tiempo:

Nacional inició con: Felipe Bianchi; Ezequiel Irute, Federico Pedrouzo, Román Clematte, Rodrigo García, Mauro Martínez; Juan Ignacio García, Mateo Soria, Luciano González; Jonathan Dalmas, Pavel Núñez.

El tricolor sabía lo que necesitaba, la victoria, y salió con muchas más intenciones ofensivas que en el debut. De hecho, en diez minutos había llevado más peligro al arco de Liga de Quito que en todo el partido al de Santiago Wanderers. La primera situación de gol fue un remate cruzado de Pável Núñez que se fue muy ancho.

Los dirigidos por Santiago Espasandín insistían con salir jugando con pelota dominada y solo así llegaba con peligro el equipo local. Preciado, el arquero del conjunto ecuatoriano, atajó una buena media vuelta de Luciano González tras un buen desborde de Mateo Soria y Pável Núñez remató al palo a los once minutos.

¡ARRIBA NACIONAL EN ECUADOR!



Preciado le ganó el duelo nuevamente a Núñez, pero Soria estuvo atento en el rebote y puso el 1-0 sobre Liga de Quito.



CONMEBOL #LibertadoresSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/587vZVUCh2 — DSPORTS (@DSports) March 12, 2026

Con tantas llegadas, el tricolor anunció y concretó poco después. Mateo Soria, una de las figuras en los primeros minutos, capturó un rebote del arquero a un remate de Núñez y abrió la cuenta. Apenas dos minutos después, a los 23', Juan Ignacio García remató, lo bloquearon y sacó un remate pegado al horizontal que se transformó en el segundo. Gran momento del tricolor.

¡RÁFAGA DE NACIONAL Y 2-0!



García sacó un TREMENDO zapatazo para marcar el segundo sobre Liga de Quito.



CONMEBOL #LibertadoresSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/5My2MZZqWr — DSPORTS (@DSports) March 12, 2026

Nacional estaba sacando adelante un partido que, a priori, era difícil e importante. Un gol en contra habría sido un golpe duro justo antes del descanso, pero en los descuentos de la primera parte el arquero Felipe Bianchi, ayudado por el palo, tapó un remate de Mina en el segundo palo. Gran intervención del golero, que había sido figura en el primer partido.

Segundo tiempo:

Algunos días de adaptación en la altura parecen haberle hecho bien al plantel de Nacinal que, en una hora de partido, seguía controlando el trámite y manteniendo a Liga lejos del arco de Bianchi con un buen trabajo de Soria y García en mitad de cancha. Pero una pelota parada le dio el descuento a los locales.

Pelota quieta frontal al arco para Liga Deportiva Universitaria de Quito, Nacional adelantó mucho sus líneas jugando con el offside y la pelota fue pinchada hacia banda izquierda. Jugaron al medio y allí Jarold Méndez conectó para descontar.

¡DESCONTÓ LIGA DE QUITO!



El equipo ecuatoriano armó la preparada en el tiro libre y Méndez la empujó debajo del arco para el 2-1 contra Nacional.



CONMEBOL #LibertadoresSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/MbpR7m19Lg — DSPORTS (@DSports) March 12, 2026

Hubo un quiebre en el partido a partir de ese momento y Nacional comenzó a sentir el impacto del gol. El tricolor encontraba problemas para ir más allá de mitad de cancha y a falta de 20 minutos Mina, el '9' de Liga, convirtió, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Fue muy fina y no pareció estar en offside, pero no hay VAR en esta instancia del torneo.

El tricolor se dedicó a resistir en los últimos minutos, Espasandín intentó refrescar con cambios y en los descuentos Felipe Bianchi hizo su parte con una muy buena atajada a un remate fuera del área. Otro gran partido del olimareño.

La previa:

El equipo uruguayo, dirigido por Santiago Espasandín, no tuvo un buen debut. Mientra que Liga viene de empatar 1-1 ante Belgrano de Córdoba en el otro partido del grupo, el Bolso cayó 2-0 con Santiago Wanderes de Chile en un encuentro que se hizo cuesta arriba después de la expulsión de Luciano Montaos, en una decisión algo apresurada del árbitro. Para ese entonces, Nacional ya caía 1-0 y se mantuvo en partido hasta el final gracias a las buenas intervenciones del arquero Felipe Bianchi, que fue una de las figuras del partido.

Pável Núñez en el debut de Nacional ante Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20. Foto: Conmebol

Plantel de Nacional para la Copa Libertadores Sub 20, 2026:

Arqueros: Felipe Bianchi y Santiago González.

Defensas: Luciano Rodríguez, Nahuel Pérez, Federico Pedrouzo, Ezequiel Irute, Rodrigo García y Román Clematte.

Mediocampistas: Luciano González, Mauro Martínez García, Mateo Soria, Joaquín Lauz, Lautaro Codina, Jonathan Dalmás, Mauricio Milano y Juan Ignacio García.

Delanteros: Pavel Núñez, Emiliano Del Pino, Luciano Montaos y Juan Diego Pinto.

Entrenador: Santiago Espasandín.

Grupos de la Copa Libertadores Sub 20, 2026:

GRUPO A

Flamengo – Brasil

Independiente Medellín – Colombia

Bolívar – Bolivia

Estudiantes de Mérida – Venezuela

GRUPO B

Palmeiras – Brasil

Sporting Cristal – Perú

Olimpia – Paraguay

Universidad Católica – Ecuador

GRUPO C

Belgrano – Argentina

Nacional

Santiago Wanderers – Chile

Liga de Quito – Ecuador