Mal debut para Nacional en la Copa Libertadores Sub 20: fue derrota 0-2 ante Santiago Wanderers de Chile

La Copa Libertadores Sub 20 en su edición 2026 ya inició en Quito, Ecuador, y este lunes Nacional, uno de los campeones que tiene hasta ahora el torneo en nueve ediciones, se estrenó ante Santiago Wanderers de Chile en el estadio Olímpico Atahualpa de Chile. En la cuarta participación del tricolor en el certamen, el debut esta vez no fue el mejor. El equipo chileno pegó cerca del final de cada tiempo en un encuentro donde el Bolso sufrió la expulsión de Luciano Montaos y jugó todo el complemento con uno menos.

La derrota en la primera presentación complica al equipo uruguayo que estará obligado a ganar sus próximos dos partidos ante Liga Deportiva Universitaria de Quito y Belgrano de Argentina, que empataron 1-1 en esta primera fecha. Son tres grupos y solo clasifican a semifinales los primeros y el mejor segundo.

Primer tiempo:

El once inicial de Nacional: Felipe Bianchi; Luciano Rodríguez, Federico Pedrouzo, Román Clematte, Mateo Soria; Juan Ignacio García, Jonathan Dalmas, Luciano González, Lautaro Codina; Pável Núñez, Luciano Montaos.

El equipo tricolor tuvo más intenciones que el conjunto chileno desde el inicio, incluso saliendo a presionar y parando su última línea bastante cerca de la mitad de la cancha, pero le costaba gravitar en el último cuarto. La más clara para el equipo tricolor en el primer cuarto de hora fue una chilena del defensor Luciano Rodriguez, en el área chica luego del un córner, que pasó cerca del palo izquierdo del arquero.

Sobre la media hora, una jugada bastante injusta para Nacional. Amarilla para Juan Ignacio García después de una pelota dividida con Lucas Avendaño, en la que el chileno fue con más vehemencia y es el que termina impactando en el rival. El árbitro no la vio bien.

El 10 de Santiago Wanderes tuvo dos situaciones claras de gol, pero en ambas se encontró con una buena respuesta del arquero Felipe Bianchi, que comenzaba a agigantarse en el arco tricolor. El equipo chileno, pese al buen inicio de Nacional, ya hacía méritos para ponerse en ventaja y pudo abrir la cuenta a los 35 minutos con un notable cabezazo de Cristopher Valenzuela en un córner.

¡GOOOL DE SANTIAGO WANDERERS!



Valenzuela, de cabeza, puso el 1-0 contra Nacional.



CONMEBOL #LibertadoresSub20EnDSPORTS

Sobre el final de los primeros 45 minutos, malas noticias para el tricolor. El árbitro le sacó roja directa al 10 de Nacional, Luciano Montaos, por una presunta reacción desmedida luego de una disputa ante un jugador de Santiago Wanderers. Pareció exagerada la interpretación del referee español y el tricolor tendrpa que jugar el segundo tiempo con uno menos.

¡NACIONAL SE QUEDÓ CON UNO MENOS!



Tarjeta roja para Montaos por una agresión al rival.



CONMEBOL #LibertadoresSub20EnDSPORTS

Segundo tiempo:

Nacional comenzó el complemento con todo esquivo: abajo en el marcador y una expulsión justo antes del descanso. Apenas empezó la segunda mitad, Santiago Wanderers tuvo el segundo con un remate cerca del área y por arriba de Felipe Bianchi, pero el horizontal atajó por el arquero. A los 57 minutos, Bianchi tuvo que intervenir y fue con una tapada magnífica a un potente remate de Vargas al primer palo.

Espasandín hizo tres cambios para el complemento. Rodrigo García, Mauricio Milano y Rodrigo Martínez ingresaron por Luciano Rodríguez, Lautaro Codina y Juan Ignacio García. A los 72 minutos, Mateo Soria salió exhausto para el ingreso de Ezequiel Irute. Quedaba un cuarto de hora y el tricolor estaba en partido gracias a su arquero, pero para buscar el empate debía adelantarse en la cancha.

A los 80 minutos un gran centro de Jonathan Dalmás pudo ser el emapate. Encontró la cabeza de Pavel Núñez, pero el capitán no alcanzó a desviar del todo la pelota que se perdió afuera. Nacional, con uno menos durante todo el complemento, logró llegar en partido a los últimos minutos, pero Santiago Wanderers liquidó el partido en los descuentos. Lucas Avendaño cambió penal por gol para el segundo del equipo chileno.

¡GOOOL DE SANTIAGO WANDERERS!



Lucas Avendaño, de penal, puso el 2-0 en el final contra Nacional.



CONMEBOL #LibertadoresSub20EnDSPORTS

Jugadores de Nacional y Santiago Wanderers antes de salir a jugar por la Copa Libertadores Sub 20. Foto: Conmebol

La previa:

El Bolso es dirigido por Santiago Espasandín e integra el Grupo B con Belgrano de Argentina, el local Liga Universitaria Deportiva de Quito, Ecuador y su rival de esta noche, Santiago Wanderes. Los tricolores clasificaron al torneo luego de ser los campeones uruguayos en la categoría Sub 19.

Esta Libertadores, que inició el pasado sábado 7 de marzo y terminará el domingo 22, se juega a partir de fase de grupos, con tres, y clasificará a los primeros y al mejor segundo directamente a la fase de semifinales, que se jugarán a partido único. Nacional es uno de los dos ganadores que tiene Uruguay en la historia del torneo, habiendo Peñarol ganado la edición 2022, precisamente en Ecuador.

Plantel de Nacional para la Copa Libertadores Sub 20, 2026:

Arqueros: Felipe Bianchi y Santiago González.

Defensas: Luciano Rodríguez, Nahuel Pérez, Federico Pedrouzo, Ezequiel Irute, Rodrigo García y Román Clematte.

Mediocampistas: Luciano González, Mauro Martínez García, Mateo Soria, Joaquín Lauz, Lautaro Codina, Jonathan Dalmás, Mauricio Milano y Juan Ignacio García.

Delanteros: Pavel Núñez, Emiliano Del Pino, Luciano Montaos y Juan Diego Pinto.

Grupos de la Copa Libertadores Sub 20, 2026:

GRUPO A

Flamengo – Brasil

Independiente Medellín – Colombia

Bolívar – Bolivia

Estudiantes de Mérida – Venezuela

GRUPO B

Palmeiras – Brasil

Sporting Cristal – Perú

Olimpia – Paraguay

Universidad Católica – Ecuador

GRUPO C

Belgrano – Argentina

Nacional

Santiago Wanderers – Chile

Liga de Quito – Ecuador