Albion vs. Peñarol por el Torneo Apertura: hora, dónde verlo en vivo y las claves de dos equipos necesitados
Los de Diego Aguirre juegan como visitantes en el Estadio Centenario ante el Pionero de Federico Nieves en la continuidad de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
Peñarol vuelve a salir a escena en el Torneo Apertura y lo hará para defender la punta que comparte con un pelotón que integran seis equipos, pero para mantener esa condición, deberá vencer a Albion, que auspiciará como local desde la hora 20:30 en el Estadio Centenario.
El partido que en un principio estaba previsto para jugarse en el Luis Köster de Mercedes, finalmente será en Montevideo y para el Pionero se trata de un encuentro importante ya que el equipo de Federico Nieves buscará cortar la racha de tres juegos sin triunfos en este certamen.
Albion sabe que cada oportunidad para sumar unidades la debe aprovechar para perseguir su principal objetivo: mantenerse en Primera. Como baja, el Pionero no podrá contar con José Álvarez, expulsado en el encuentro de la quinta fecha frente a Progreso en el Parque Abraham Paladino.
Del otro lado estará un Peñarol que tras ganar el clásico en el Gran Parque Central volvió a dejar puntos por el camino al empatar con Danubio en el Estadio Campeón del Siglo pero esa unidad le alcanzó para ser líder junto a Racing, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Central Español y Liverpool.
El equipo de Diego Aguirre tendrá el regreso del capitán Maximiliano Olivera a la oncena titular, mientras que Eduardo Darias estará en la convocatoria y podría llegar a tener algunos minutos en el Estadio Centenario, donde Peñarol buscará ganar para seguir en lo más alto haciéndole frente a más bajas por lesión ya que la Fiera no tendrá a Nahuel Herrera –será operado del hombre–, Diego Laxalt –desgarrado–, Lucas Hernández –lesión muscular–, Lorenzo Couture –fractura de clavícula– y Abel Hernández, quien se sigue recuperando de un esguince de rodilla.
Las rachas de uno y otro
Albion, que ganó en la segunda fecha frente a Cerro por 3 a 0, lleva tres juegos sin triunfos con dos empates y una derrota, mientras que Peñarol viene de igualar con Danubio y suma siete de los últimos 10 puntos.
El Pionero suma cinco puntos en el Torneo Apertura con una victoria, dos empates y dos derrotas en el inicio de la temporada de la Liga AUF Uruguaya, al tiempo que el Mirasol acumula 10 para estar en el pelotón de los líderes gracias a tres triunfos, un empate y una caída.
Albion vs. Peñarol
TORNEO APERTURA
Hora: 20:30
Cancha: Estadio Centenario
Televisa: DSports / Cables / Disney+ / Antel TV
Árbitro: Bruno Sacarelo
Asistentes: Pablo Llarena y Daiana Fernández
Cuarto árbitro: Augusto Olmos
VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad
Albion
Sebastián Jaume
Andrés Romero, Pablo Lacoste, Ezequiel Burdín, Federico Puente
Tomás Moschión, Francisco Ginella, Lucas Rodríguez Trezza
Carlos Airala, Tobías Figueroa, Hernán Toledo
D.T. Federico Nieves
Peñarol
Washington Aguerre
Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera
Nicolás Fernández, Eric Remedi, Jesús Trindade, Gastón Togni
Leonardo Fernández
Matías Arezo
D.T. Diego Aguirre
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