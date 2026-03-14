Albion vs. Peñarol por el Torneo Apertura: hora, dónde verlo en vivo y las claves de dos equipos necesitados

Peñarol vuelve a salir a escena en el Torneo Apertura y lo hará para defender la punta que comparte con un pelotón que integran seis equipos, pero para mantener esa condición, deberá vencer a Albion, que auspiciará como local desde la hora 20:30 en el Estadio Centenario.

El partido que en un principio estaba previsto para jugarse en el Luis Köster de Mercedes, finalmente será en Montevideo y para el Pionero se trata de un encuentro importante ya que el equipo de Federico Nieves buscará cortar la racha de tres juegos sin triunfos en este certamen.

Albion sabe que cada oportunidad para sumar unidades la debe aprovechar para perseguir su principal objetivo: mantenerse en Primera. Como baja, el Pionero no podrá contar con José Álvarez, expulsado en el encuentro de la quinta fecha frente a Progreso en el Parque Abraham Paladino.

Albion festeja uno de sus tres goles ante Cerro por la segunda fecha del Torneo Apertura. Foto: Albion

Del otro lado estará un Peñarol que tras ganar el clásico en el Gran Parque Central volvió a dejar puntos por el camino al empatar con Danubio en el Estadio Campeón del Siglo pero esa unidad le alcanzó para ser líder junto a Racing, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Central Español y Liverpool.

El equipo de Diego Aguirre tendrá el regreso del capitán Maximiliano Olivera a la oncena titular, mientras que Eduardo Darias estará en la convocatoria y podría llegar a tener algunos minutos en el Estadio Centenario, donde Peñarol buscará ganar para seguir en lo más alto haciéndole frente a más bajas por lesión ya que la Fiera no tendrá a Nahuel Herrera –será operado del hombre–, Diego Laxalt –desgarrado–, Lucas Hernández –lesión muscular–, Lorenzo Couture –fractura de clavícula– y Abel Hernández, quien se sigue recuperando de un esguince de rodilla.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido ante Montevideo City Torque. Foto: Estefanía Leal.

Las rachas de uno y otro

Albion, que ganó en la segunda fecha frente a Cerro por 3 a 0, lleva tres juegos sin triunfos con dos empates y una derrota, mientras que Peñarol viene de igualar con Danubio y suma siete de los últimos 10 puntos.

El Pionero suma cinco puntos en el Torneo Apertura con una victoria, dos empates y dos derrotas en el inicio de la temporada de la Liga AUF Uruguaya, al tiempo que el Mirasol acumula 10 para estar en el pelotón de los líderes gracias a tres triunfos, un empate y una caída.

Federico Nieves, entrenador de Albion. Foto: Albion.

Albion vs. Peñarol