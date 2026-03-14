Albion 0-1 Peñarol: mirá el gol del aurinegro, que ganó con lo justo y sigue en lo más alto del Torneo Apertura

El Torneo Apertura tuvo en la noche de este sábado en el Estadio Centenario el ajustado triunfo de Peñarol frente a Albion en el marco de la sexta fecha y con un solitario gol de Maximiliano Olivera, quien regresó a la titularidad y al gol en el Mirasol.

El equipo de Diego Aguirre, que venía de empatar con Danubio en el Campeón del Siglo, se recuperó y retomó la senda de la victoria para seguir siendo uno de los líderes de este certamen.

Mirá el minuto a minuto de Ovación acá:

90' + 5' | ¡Se terminó el partido!

Final del fútbol en el Estadio Centenario, donde Peñarol derrotó 1-0 a Albion con un gol de cabeza de Maximiliano Olivera para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

93' | Expulsado Pablo Lacoste en Albion

Bruno Sacarelo le mostró la segunda tarjeta amarilla a Pablo Lacoste y el capitán de Albion se fue expulsado en el cierre del partido en el Estadio Centenario.

90' | Se van a jugar 5' más

El árbitro Bruno Sacarelo adicionó 5 minutos en el Estadio Centenario.

89' | Remate de Angulo que atajó bien Jaume

Luis Angulo se hizo de la pelota por la banda izquierda, encaró hacia el área y luego de un par de enganches sacó un remate suave que contuvo bien ubicado Sebastián Jaume.

86' | Lo tuvo Peñarol de pelota quieta

Córner desde la izquierda, rebotes, remate de Umpiérrez y cabezazo de Ferreira que rebotó y se fue al tiro de esquina nuevamente.

75' | Probó Nahuel Roldán desde lejos

A pocos segundos de haber ingresado, el delantero de Albion sacó un remate que contuvo Washington Aguerre, quien dos minutos después atajó en dos tiempos un tiro cruzado desde la izquierda del ataque del Pionero.

66' | Apareció Washington Aguerre

La pelota le quedó a Francisco Ginella, quien desde afuera del área sacó un gran remate que obligó a una muy buena intervención del golero de Peñarol que evitó el empate en el Centenario.

60' | Dos atajadas de Sebastián Jaume

Primero ante un remate de Leo Fernández y luego ante un disparo de Leandro Umpiérrrez, el golero de Albion evitó la caída de su arco con sendas atajadas

57' | Lo tuvo Peñarol tras buena jugada de ataque

Angulo corrió a toda velocidad, combinó con Arezo y el delantero se la dejó hacia atrás a Leandro Umpiérrez, quien remató y lo trabaron justo. En el rebote Leo Fernández no le pudo entrar de lleno y se perdió el segundo gol de Peñarol.

21:37 | ¡Empezó el segundo tiempo!

Ya está en marcha la segunda parte del partido que Peñarol la está ganando 1-0 a Albion en el Estadio Centenario.

Francisco Ginella cediendo un pase ante la marca de Leo Fernández y Gastón Togni en el Albion vs. Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

45' + 2' | ¡Se terminó el primer tiempo!

Final de los primeros 45 minutos de fútbol en el Estadio Centenario, donde Peñarol le está ganando 1-0 a Albion con un gol de cabeza del capitán Maximiliano Olivera.

45' | Tiro libre de Leo Fernández y atajó Jaume

El 10 de Peñarol, desde lejos, probó con un tiro libre y no pudo llevar peligro porque el remate salió suave y lo contuvo bien ubicado Sebastián Jaume.

42' | Buena presión de Peñarol y cerca el segundo gol

Eric Remedi la robó en la presión, la dejó para el "Indio" Fernández, este para Arezo y el delantero lo vio venir a toda velocidad a Maxi Olivera, quien pisó el área por la izquierda y remató cruzado pero lo trabaron justo al córner. Tuvo el segundo el capitán.

El árbitro Bruno Sacarelo durante el encuentro entre Albion y Peñarol por el Torneo Apertura. Foto: Leonardo Mainé.

36' | Gol anulado a Albion

Gran jugada individual de Carlos Airala por la derecha, la jugaron al medio y luego, el balón fue al área de Peñarol, donde ante la pasividad de los defensores apareció Álvaro López para tocar corto y poner el 1-1 en el Estadio Centenario, pero a instancias del VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego del 9 del Pionero.

28' | Remate del "Indio" Fernández afuera

La pelota le quedó a Nicolás Fernández por el callejón central y con Albion bien cerrado atrás, el volante aurinegro probó con un remate de media distancia que se fue por arriba del horizontal.

Maxi Olivera se besa el escudo de Peñarol tras anotar frente a Albion en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

23' | ¡Gol de Peñarol!

Centro de Leo Fernández luego de un córner y anticipo goleador de Maximiliano Olivera, quien de cabeza abrió el partido poniendo el 1-0 para Peñarol en el Estadio Centenario.

Centro milimétrico de Leo Fernández, salida en falso de Jaume, cabezazo de Maxi Olivera, y festejo simbólico y contundente del capitán aurinegro, ¿en respuesta a alguien en particular? pic.twitter.com/zQX2fQ3HxK — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 15, 2026

8' | Remate de Trindade apenas afuera

Buena combinación de Peñarol por el callejón central. Leo Fernández se la dejó a Matías Arezo y este a Jesús Trindade, quien desde la puerta del área grande sacó un remate rastrero y mordido que pasó cerca del palo izquierdo de Sebastián Jaume.

5' | Primera aproximación de Peñarol

Con Albion bien parado y cerradito atrás, Peñarol no le puede entrar y apuesta al pase filtrado. Por esa vía, el Mirasol pisó el área del Pionero con una jugada por izquierda que derivó a la derecha y Franco Escobar no pudo rematar nada bien.

20:33 | ¡Empezó el partido!

Ya están jugando Albion y Peñarol en el Estadio Centenario con el arbitraje de Bruno Sacarelo por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Leo Fernández y Emanuel Gularte en pleno calentamiento con Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Albion vs. Peñarol

TORNEO APERTURA

Hora: 20:30

Cancha: Estadio Centenario

Televisa: DSports / Cables / Disney+ / Antel TV

Árbitro: Bruno Sacarelo

Asistentes: Pablo Llarena y Daiana Fernández

Cuarto árbitro: Augusto Olmos

VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad

Albion

Sebastián Jaume

Andrés Romero, Pablo Lacoste, Ezequiel Burdín, Federico Puente (75', Nahuel Roldán)

Tomás Moschión, Francisco Ginella (84'. Pablo Alcoba), Leonardo Pais (62', Agustín Vera)

Carlos Airala, Álvaro López (75', Tobías Figueroa), Hernán Toledo (75', Briam Acosta)

D.T. Federico Nieves

Peñarol

Washington Aguerre

Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera (80', Kevin Rodríguez)

Nicolás Fernández, Eric Remedi, Jesús Trindade (45', Luis Angulo), Gastón Togni (45', Leandro Umpiérrez)

Leonardo Fernández (80', Stiven Muhlethaler)

Matías Arezo (80, Facundo Batista)

D.T. Diego Aguirre

Goles: 23’ Maximiliano Olivera (Peñarol)

Amarillas: 33’ Franco Escobar, 63' Eric Remedi, 68' Washington Aguerre, 89' Luis Angulo (Peñarol); 60' Federico Puente, 79', Francisco Ginella, 87' Pablo Lacoste (Albion).

Rojas: 93' Pablo Lacoste (Albion).

Leo Fernández haciendo el calentamiento con Peñarol previo al cruce ante Albion. Foto: Leonardo Mainé.

Albion tiene el equipo confirmado para jugar contra Peñarol

Federico Nieves tendrá la baja de José Álvarez, quien fue expulsado en el empate 2-2 con Progreso en el Parque Abraham Paladino.

El equipo de Albion para jugar contra Peñarol.foto Foto: Albion.

Peñarol confirmado para enfrentar a Albion

Tal como adelantó Ovación, el equipo de Peñarol tendrá la vuelta a la titularidad de Maximiliano Olivera y además, Eric Remedi regresa a la oncena y lo hace por Leandro Umpiérrez, quien esperará en el banco de suplentes.

Así juega #Peñarol frente a Albion, por la Fecha 6 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/bwkGXIY7Gr — PEÑAROL (@OficialCAP) March 14, 2026

El plantel de Peñarol ya está en el Centenario

Con mucha expectativa, el plantel de Peñarol llegó al Estadio Centenario para enfrentar a Albion por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Unos mates y a jugar: así vivió la previa el plantel de Albion

En el Estadio Centenario y frente a Peñarol. La motivación sobra para los jugadores de Albion que en la previa disfrutaron de unos mates.

Los convocados de Peñarol para enfrentar a Albion con novedades

Diego Aguirre definió el plantel para ir al Estadio Centenario y como principal novedad está la ausencia de Eduardo Darias, quien sigue al margen, mientras que por otra parte, regresa Maximiliano Olivera —será titular— y también vuelve a la convocatoria el juvenil Germán Barbas luego de superar una lesión de ligamentos cruzados.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Albion, por la Fecha 6 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/7ygEniJFzG — PEÑAROL (@OficialCAP) March 14, 2026

¿Por dónde ver en vivo el partido entre Albion y Peñarol?

El encuentro que desde la hora 20:30 jugarán en el Estadio Centenario los equipos de Albion y Peñarol por la sexta fecha del Torneo Apertura se podrá ver en vivo en Uruguay y también en el exterior.

A través de la televisación de DSports y cables de Montevideo e interior, los usuarios podrán seguir el encuentro por TV, mientras que mediante la plataforma digital de streaming, las señales son las de Disney+ y Antel TV, siendo esta última la encargada de la transmisión para el exterior.

Cámara de televisión durante un partido del fútbol uruguayo en el estadio Centenario. Foto: Archivo El País

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Albion y Peñarol!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que desde la hora 20:30 jugarán Albion y Peñarol por la sexta fecha del Torneo Apertura en el Estadio Centenario.