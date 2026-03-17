Israel Damonte fue cesado en Boston River, luego de siete partidos; suena un ex del club como su reemplazo

Israel Damonte no seguirá siendo el entrenador de Boston River. El Sastre decidió el cese de su entrenador, que apenas ganó un partido oficial, en siete presentaciones, ninguno por la Liga AUF Uruguaya. Su único triunfo había sido ante Racing, ante quien obtuvo el pasaje a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Cuatro derrotas y dos empates marcaron el final del camino para el argentino en el Torneo Apertura, en el cual es uno de los últimos junto a Cerro, con apenas dos unidades. En su ciclo oficial, su equipo marcó apenas tres goles, y ostenta también junto al Villero, el peor registro en el torneo local.

Esto se contrapuso claramente con los objetivos que consiguió con el equipo en copas, tras el ya mencionado logro en la Sudamericana, donde venció al a Escuelita por 1-0, y además supo alcanzar la final de la Copa de la Liga AUF, donde eliminó a Danubio, Albion y Peñarol, pero luego cayó en la definición ante Progreso.

De esta manera, Damonte puso punto final a su pasaje por el Sastre, equipo al que suma a su currículum junto a Huracán, Arsenal de Sarandí, Sarmiento y Colón de Santa Fe.

Como su reemplazo suena Ignacio Ithurralde, que hizo su primera experiencia en un primer equipo dirigiendo a Boston River. Al equipo llegó a mediados del Apertura 2021 y se supo sostener hasta fines de 2022, donde dirigió 62 partidos, con 28 triunfos, 15 empates y 19 derrotas, lo que totaliza una efectividad del 53% de los puntos.

En su primera temporada, Ithurralde terminó séptimo en el Clausura, y evitó el descenso por dos puntos, y al año siguiente, se olvidó rápido de la fatídica, siendo cuarto en el Apertura, segundo en su grupo del Intermedio, para luego coronar con una clasificación a la Copa Libertadores, tras ser cuarto en la Tabla Anual.

En la continuidad de su carrera no supo sostener los buenos resultados. En Montevideo City Torque fue cesado tras 10 partidos, en River Plate fue parte de la temporada 2024, que sumó para el descenso del equipo; y en Defensor Sporting, no renovó su contrato tras la conclusión del la última Liga AUF Uruguaya, en la que alcanzó el quinto lugar y la clasificación al a Sudamericana.