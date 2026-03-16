Alejandro Apud es nuevo entrenador de Cerro tras la salida de Nelson Abeijón, pero no debuta con Peñarol

Cerro tiene nuevo entrenador. Tras la salida de Nelson Abeijón luego de la derrota frente a Progreso, el club albiceleste anunció la contratación de Alejandro Apud como nuevo director técnico del plantel principal.

La institución confirmó la designación a través de sus redes sociales, en un movimiento que busca reencauzar la campaña en el Torneo Apertura. Abeijón había presentado su renuncia tras la caída ante Progreso, en medio de un inicio de temporada complejo para el equipo.

Apud, de 58 años, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol uruguayo y además ya conoce la casa: su carrera como entrenador comenzó precisamente en Cerro, en mayo de 2010. A lo largo de su recorrido dirigió a diez clubes del medio local: Cerro, Sud América, Liverpool Montevideo, Atenas de San Carlos, Boston River (en dos ciclos), Racing Montevideo, Juventud de Las Piedras, Plaza Colonia, Danubio y Wanderers. En el exterior tuvo experiencias en Ayacucho FC y Academia Cantolao, ambos de Perú.

Actualmente el entrenador se encuentra en México participando de un curso de la FIFA y estima regresar a Uruguay entre viernes y sábado. Por ese motivo no dirigirá al equipo en el partido del próximo sábado frente a Peñarol por la séptima fecha del Apertura. Para ese encuentro será designado un técnico interino que conforman Álvaro Pintos y Jorge "Coco" Rodríguez.

El último trabajo de Apud fue en Wanderers, donde finalizó su ciclo el 28 de agosto de 2025 tras dirigir 13 partidos, con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas, para un promedio de 1,23 puntos por encuentro. Ahora volverá a Cerro, el club donde inició su carrera, con el objetivo de encaminar la temporada albiceleste.