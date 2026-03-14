Hasta acá llegamos: tras derrota con Progreso, Nelson Abeijón presentó la renuncia como entrenador de Cerro

Después de la dura caída 1-0 a manos de Progreso en el Estadio Luis Tróccoli por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, Nelson Abeijón decidió presentar la renuncia en su cargo como director técnico de Cerro. Esto se lo confirmaron a Ovación fuentes del entorno del entrenador de 52 años.

El pasado 7 de enero asumió como director técnico del conjunto villero con un gran objetivo en mente: pelear por la permanencia en la Liga AUF Uruguaya. "Fue el momento, porque me agarró sin trabajo y con muchas ganas de empezar de nuevo. Esta oportunidad de dirigir un equipo de Primera División, la verdad, no me lo esperaba y la tomé con alegría y esperanza de poder hacer las cosas muy bien”, le había dicho Abeijón a Ovación.

Nelson Abeijón, director técnico de Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

Debió armar un plantel entero, ya que había sufrido muchas bajas. “Al principio no fue fácil, porque cuando me entero que iba a ser el técnico de Cerro, al mismo tiempo estaba constantemente mirando las altas y las bajas. Fueron demasiadas bajas para un equipo, en este caso chico, que no es tan fácil rearmar todo. Pero lo estamos haciendo. Han venido muchos jugadores importantes, jóvenes con mucha proyección y con ganas de triunfar en el Campeonato Uruguayo”, había dicho.

Sin embargo, los resultados no se dieron de la mejor forma: en las primeras seis fechas del Torneo Apertura Cerro consiguió dos empates y cuatro derrotas. A su vez, la caída 1-0 ante Progreso de este sábado por la mañana en el Tróccoli llevó a que Abeijón tomara la resolución de ponerle punto final a su ciclo en el club.

Santiago Viera en el partido entre Cerro y Progreso. Foto: @LigaAUF.

Bajo ese punto, Abeijón se convirtió en el primer entrenador en salir de su cargo en el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

No fue una derrota más la de Cerro, ya que sucumbió ante un rival directo en su lucha por evitar el descenso a la Segunda División Profesional. De esta manera, el Villero quedó sin entrenador y en la última posición del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 con tan solo dos unidades.

Lo que se le viene a Cerro

Cerro debe dar vuelta la página rápido y pensar en lo que se le viene para poder comenzar a sumar puntos en su afán de mantenerse en Primera División. Su próximo adversario será Peñarol el sábado 21 de marzo en el Estadio Campeón del Siglo, desde la hora 19:30.