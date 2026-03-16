El equipo B que asoma en Peñarol para la doble competencia que se aproxima con la Copa Libertadores

El próximo jueves es el sorteo de la Copa Conmebol Libertadores que tiene a Peñarol en el primer bombo, al igual que Nacional, los dos únicos equipos uruguayos que estarán presentes en la fase de grupos, prevista para comenzar en abril.

Y como el Mundial de selecciones, el más largo y numeroso de la historia, empieza el 11 de junio, el torneo continental deberá definir a los 16 clasificados a los octavos de final en solamente dos meses. Lo que va a generar un calendario bastante cargado para todos los equipos participantes durante abril y mayo.

En ese sentido, será clave para todos conseguir una buena rotación de los planteles para dar la talla en dos frentes: el local y el internacional. Y en ello parece estar trabajando Diego Aguirre, quien el sábado terminó jugando con una ofensiva alternativa, cuando Peñarol le ganó a Albion por el Apertura en el Centenario.

Para la sorpresa de muchos, el DT sacó de la cancha a Leo Fernández y Matías Arezo en la misma ventana de cambios cuando faltaban 10 minutos para el final, y terminó jugando con Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo y Facundo Batista en el ataque. Los cuatro habían empezado el partido en el banco de suplentes.

Ese movimiento de piezas plantea la incógnita de cuál puede ser el equipo suplente de la Fiera, entendiendo que va a mantener la línea de tres con la que empezó este campeonato y a pesar de las bajas que ha sufrido en el camino. En ese esquema 5-3-2 hay nombres que parecen haberse ganado el lugar.

Con la posibilidad de algún cambio puntual según el partido y el contexto, hoy los 11 titulares de Peñarol son Washington Aguerre en el arco; Lucas Ferreira, Emanuel Gularte y Maxi Olivera en la línea de tres del fondo; Franco Escobar y Gastón Togni en los carriles derecho e izquierdo; Eric Remedi, Jesús Trindade y Nicolás Fernández en el mediocampo; y arriba Leo Fernández detrás de Matías Arezo.

Los jugadores de Peñarol celebran el gol de Maximiliano Olivera frente a Albion. Foto: Leoanrdo Mainé.

El equipo B que asoma en Peñarol

En cambio, es difícil imaginar al equipo alternativo con el mismo sistema debido a la falta de tantos volantes suplentes. Es cierto que están Eduardo Darias, Tomás Olase y Germán Barbas, pero ninguno ha vuelto al 100% tras sus largas recuperaciones. Entonces lo más probable es que ese equipo forme 4-4-2 con un doble cinco en el medio. Uno de ellos acompañando a un volante de contención, que ante la fractura de clavícula del juvenil Lorenzo Couture, difícilmente no sea uno de los titulares.

Después formaría con Sebastián Britos en el arco; Mauricio Lemos y Andrés Madruga en la zaga; y tiene varias opciones para los dos laterales, siempre y cuando todos lleguen sanos. Kevin Rodríguez o Matías González para el lateral derecho; e Ignacio Alegre (juvenil diestro, pero en Tercera jugó por izquierda), Diego Laxalt o Lucas Hernández por izquierda.

El colombiano Luis Angulo en Peñarol. Foto: Leo Mainé

Para los extremos están el colombiano Luis Angulo, Stiven Muhlethaler, Brandon Álvarez e incluso Leandro Umpiérrez, que juega más cómodo por el medio y podría ocupar el rol de Leo Fernández. Para ese lugar también está el "Cepillo" Franco González, y para el centro del ataque Facundo Batista y eventualmente Abel Hernández.