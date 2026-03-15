La versiones de Leo Fernández, Olivera y Aguirre sobre la discusión con Gularte que salpicó la interna de Peñarol

Un rumor que tomó pública notoriedad salpicó la interna de Peñarol en la previa al partido frente a Albion pero tras la victoria sobre el Pionero, tanto el entrenador Diego Aguirre como el capitán Maxi Olivera, y también Leonardo Fernández —uno de los involucrados directos de la discusión— minimizaron la situación y señalaron que "hubo mala intención" de quienes lo difundieron.

Consultado sobre una supuesta pelea entre dos jugadores, en particular Leo Fernández y Emanuel Gularte, la Fiera fue claro: “Sin importancia porque se dijo cualquier cosa. A veces de pequeñas cosas se hacen unas historias que no existen. Escuché muchas mentiras que se repiten y alguno cree que es verdad”.

En este sentido, el entrenador de Peñarol profundizó: “Situaciones como esas pasan permanentemente, una fricción o discusión, como en la familia o con cualquiera, pero son situaciones normales. Se exageró y sentí que hubo mala intención porque se dijeron mentiras. Alguna situación pasó, pero no era la historia esa. No era una situación para alarmarse, en un juego de fricción podés generar un lío, pero como he tenido cantidad de situaciones similares a lo largo de mi carrera, como jugador y después he visto como entrenador. Son cosas normales y no le damos ninguna importancia”.

La versión de Leo Fernández

El número 10 tampoco evitó la polémica y dio su versión de los hechos en zona mixta: “Discusiones hay en todos lados. Fue algo normal. Escuché que dijeron unas cosas que absolutamente nada que ver. Por lo menos que se informen bien antes de tirar bolazos, pero no pasa nada, al revés. Estamos tranquilos, estamos bien, encontramos un buen funcionamiento que fue lo que se vio, así que nos quedamos con eso”.

Por otra parte, Fernández enfatizó: “Lo que molesta siempre es cuando se inventan cosas, pero en realidad estamos súper tranquilos. Nosotros puertas para adentro estamos lo más bien. Fue una discusión normal y no mucho más”.

Leo Fernández y Emanuel Gularte en pleno calentamiento con Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Maxi Olivera: ¿Sabés cuántas viví de esas?

Asimismo, el capitán del plantel también se refirió al tema con notoria molestia: "Cualquier gil habla. La verdad que me calienta eso porque inventan cualquier cosa. Hablen con los funcionarios que saben cómo nos llevamos, con los juveniles a ver cómo los tratamos. Se van a otro tema por una discusión que sí fue verdad, sí pasó en un entrenamiento y ya está".

"¿Sabés cuántas viví de esas? Pasa que ta, obviamente que en Peñarol resaltan y estamos acostumbrados, y no pasa nada", agregó Maxi Olivera.

Y sostuvo: "Pero lo que sí molesta es cuando cualquiera inventa cosas graves. Porque si de verdad le faltan el respeto a los funcionarios del club o a los sueños de un juvenil, sería grave".

"Pero eso no pasa porque somos un gran grupo, que tiene estas cosas que a veces pasan, que ya han pasado otros años pero como la cosa va bien y los involucrados van muy bien, nadie dice nada. Son cosas que suceden, discusiones, pero a mí personalmente me molesta mucho cuando inventan mucha gilada y cosas de mala leche como meterse con los funcionarios o los gurises", añadió y al final concluyó con tono irónico: "De eso nos reíamos, porque la verdad no entiendo cómo llegan a inventar algo así".