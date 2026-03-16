Nacional venció 4-2 a Belgrano, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores Sub 20 por diferencia de goles

Nacional le ganó 4-2 a Belgrano por la última jornada del grupo C de la Conmebol Libertadores Sub 20 y cumplió, pero no le alcanzó y quedó eliminado del torneo continental juvenil.

Con dos victoria y una sola derrota, los tricolores empataron los seis puntos que también hizo Olimpia de Paraguay en el grupo B y el mejor segundo se definió por diferencia de goles. Los paraguayos terminaron con +3 de saldo y los bolsilludos con +1.

Los goles los hicieron Jonathan Dalmas el primero a los 35' y luego tres de Pável Nuñez, dos de ellos de penal (51', 65' y 83'). Descontaron para el Pirata cordobés Tiago Gaona a los 79' y Fabricio Mendieta en la última pelota del partido, cuando Nacional había ido en busca del gol de la clasificación (90+6').

El equipo que dirige técnicamente Santiago Espasandín formó con Felipe Bianchi en el arco, y adelante Ezequiel Irute, Federico Pedrouzo, Román Clematte, Rodrigo García, Mauro Martínez, Juan Ignacio García, Mateo Soria, Jonathan Dalmas, Luciano González y Pavel Núñez, el capitán.

En el banco de suplentes esperaron S. González, F. Denis, J. Lauz, L. Codina, M. Milano, E. del Pino y J. D. Pinto.

Semifinales

Flamengo, primero del grupo A con siete puntos, enfrenta en semifinales al mejor segundo, es decir a Olimpia, este jueves 19 de marzo.

Del otro lado se enfrentan Palmeiras, primero del grupo B también con siete unidades, frente a Santiago Wanderers de Chile, líder del grupo C de Nacional con siete puntos también.

