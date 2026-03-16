Liverpool 0-0 Montevideo City Torque en vivo por el Apertura: negriazules y Ciudadanos quieren seguir líderes

La sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya tendrá un gran cierre cuando se enfrenten dos equipos que pregonan buen fútbol y, además, se disputan seguir siendo parte de los líderes en la tabla. A las 20:00 en el Parque Viera (transmiten DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores) Liverpool será local de Montevideo City Torque.

Tanto los de Camilo Speranza como los de Marcelo Méndez terminaron la quinta fecha siendo uno de los seis líderes del torneo, pero al final de esta etapa habrá hasta cuatro y estos dos equipos lucharán por sumarse al liderazgo que por el momento comparten Racing, Deportivo Maldonado y Peñarol.

El negriazul, que no tendrá actividad internacional esta temporada tras haber quedado afuera en fase previa de Libertadores frente a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, está concentrado exclusivamente en la actividad local y, tras la serie ante DIM, sumó dos derrotas consecutivas ante Cerro Largo y Boston River.

Por su parte, el Ciudadano, que jugará Sudamericana tras haber vencido a Defensor Sporting en la fase previa, también llega al partido de esta noche en una buena racha. Luego de caer ante Peñarol en el debut y empatado ante Juventud en la segunda fecha, el equipo celeste encadenó tres victorias al hilo: Wanderers, Defensor Sporting y Cerro Largo.

Liverpool vs. Montevideo City Torque: alineaciones confirmadas

Día. Lunes 16 de marzo de 2026

Hora. 20:00

Torneo. Apertura, fecha 6

Transmisión. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores

Liverpool. M. Campaña; S. Laquidaín. S. Strasorier, E. Castillo. D. Romero; M. Rabuñal, N. Garayalde; K. Amaro, D. Zabala, F. Martínez; R. Machado.

DT. Camilo Speranza.

Montevideo City Torque. F. Torgnascioli; E. Agüero, F. Romero, G. Kagelmacher, F. Silvera; F. Pizzichillo, P. Siles, G. Montes; R. Lecchini, S. Rodríguez, E. Obregón.

DT. Marcelo Méndez.

Árbitros: Mathías De Armas. Asistentes. Carlos Barreiro y Federico Piccardo. Cuarto. Daniel Rodríguez. VAR: Antonio García y

Franco Mieres.

Estadio. Parque Viera.