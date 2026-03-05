Boston River 1-0 Racing: el Sastre aprovechó un error del Cervecero y se metió a Sudamericana en racha perfecta

Se definió otro de los representantes de Uruguay en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con el enfrentamiento en el estadio Centenario de los equipos de Boston River y Racing. Ambos tuvieron actividad internacional la temporada pasada y querían repetir esta campaña, pero solo uno podría sumarse a Montevideo City Torque, que se había ganado su lugar tras vencer a Defensor Sporting. En un partido muy difícil de ver, con poco fútbol, la diferencia fue que el Sastre jugó más cerca del arco de la Escuelita en el último cuarto de hora y aprovechó un error en defensa de los de Sayago. Los de barrio Bolívar mantienen una gran racha, siempre pasaron la primera fase tanto en Sudamericana como en Libertadores en cinco ediciones entre las dos.

Primer tiempo:

El Sastre siendo más vertical, a veces saltando líneas y la Escuelita con un poco más de juego asociado, pero los dos buscando el arco de enfrente. En el primer cuarto de hora, problemas para el equipo de Israel Damonte, pero no fueron las triangulaciones del equipo de Cristian Chambian. Facundo Muñoa se dejó caer y largó algún insulto al aire luego de haber sprintado para una jugada en ataque, cambio obligado en Boston River y Yair González entró en su lugar.

No pasó mucho tiempo hasta que llegó la primera situación de peligro, y fue para Racing. Álex Vázquez se hizo cargo de un córner entre América y Colombes que encontró la cabeza de Ramiro Brazionis y el palo izquierdo del arco del Sastre que atajó por Bruno Antúnez.

"No nos hundamos. Jueguen a media agua para saltarles", pidió Damonte para la marca de su equipo, mientras que Chambian aprovechó la pausa de rehidratación para exigirles a sus jugadores que ganen las segundas pelotas y que en tres cuartos de cancha, buscaran el centro. "No volvamos atrás, metámosla al área", dijo el entrenador de Racing.

Mientras tanto, en la cancha, había una férrea disputa de cada pelota dividida y dos equipos que habitualmente pregonan el buen fútbol, esta vez lo dejaban de lado por el peso de lo que jugaban. Y lo que tenían por perder. El primer tiempo fue tan flojo en materia futbolística que lo mejor fue un caño de Leandro Suhr a Felipe Álvarez, que se ganó la amarilla.

Guillermo Cotugno, de Racing, en el partido ante Boston River por Copa Sudamericana. Foto: @RacingClubUru

Segundo tiempo:

Para el complemento, seguro que Chambian quedó algo menos conforme que Damonte porque salió a jugar con dos cambios. Juan Bosca por Ivan Manzur y Facundo González en lugar de Agustín Wallace. Más tarde, a los 59', Facundo Parada ingresó por Ramiro Brazionis, que salió sentido, y Boston aprovechó para mover el banco: Federico Dafonte y Gonzalo Reyna por Leandro Suhr y Agustín Amado.

La primera situación de peligro de la segunda mitad llegó a los 65 minutos, un remate de Francisco Bonfiglio complicó a Facundo Machado, que no dio un buen rebote, y hubo un magnífico cierre de Felipe Álvarez cuando un jugador de Boston fue a buscar esa pelota. Aún así, esa segunda instancia quedó invalidada por offside.

"¡Ahora es el momento! Agarremos la pelota, no se apuren. Ataquen los costados y un buen centro", pidió Damonte, mientras que en el banco de Racing los que hablaron en esta pausa fueron también los jugadores. "Partido feo, vamos a jugar feo", dijo el defensor Facundo Parada y el capitán Guillermo Cotugno pidió ganar las segundas pelotas.

Eso que había pedido Damonte, funcionó. Gonzalo Reyna desbordó y quedó mano a mano con Yuri Oyarzo, pudo sacar el centro y todo ocurrió en el área. No pudieron sacarla ni Parada, ni Cotugno y el arquero Machado no ayudó porque volvió a dudar y la pelota siguió de largo hasta que llegó a Freddy Martínez que leyó bien el pique y cabeceó para abrir la cuenta.

¡PARA LA ALEGRÍA DE DAMONTE! Freddy Martínez apareció por el segundo palo y metió el cabezazo para el 1-0 Boston River vs. Racing de Montevideo que lo puede meter en la Fase de grupos de la #Sudamericana.



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Quedaban poco menos de diez minutos del tiempo regular y Racing fue a buscar el empate con más corazón que otra cosa. En una jugada entreverada, donde Nicolás Sosa no pudo conectar una chilena, Facundo Parada logró cabecear, pero contuvo bien Antúnez.

Boston River 1-0 Racing

Día. 5 de marzo de 2026

Hora. 19:00

Torneo. Sudamericana, fase 1

Transmite. DSports y DGO.

Boston River: Bruno Antúnez; Martín González, Ignacio Fernández (87' Andrés Romero), Mateo Rivero; Juan Acosta, Francisco Barrios, Agustín Amado (59' Gonzalo Reyna), Freddy Martínez; Facundo Muñoa (19' Yair González), Francisco Bonfliglio (87' Kevin Soto), Leandro Suhr (59' Federico Dafonte).

DT: Israel Damonte.

Racing: Facundo Machado; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazonis (59' Facundo Parada), Felipe Álvarez (83' Franco Suárez), Yuri Oyarzo; Esteban da Silva, Agustín Álvarez (46' Facundo González), Felipe Cairus, Álex Vázquez; Iván Manzur (46' Juan Bosca), Tomás Habib (74' Nicolás Sosa).

DT: Cristian Chambian.

Amarillas. A. Romero (BR); F. Álvarez (R). Rojas. No hubo.

Goles. 81' Freddy Martínez (1-0)

Árbitro: Juan Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Eduardo Britos. Cuarto. José Méndez. VAR: Ulises Mereles (PAR).

Estadio: Centenario.

La previa:

Será un duelo más que interesante entre dos equipos que proponen en materia ofensiva y puede que lo hagan este jueves porque no hay mañana para la ilusión de jugar a nivel continental. En el torneo local, los dos llegan en momentos dispares.

El Sastre, que ya no tiene más a Jadson Viera como entrenador, perdió algunas fichas y nombró a Israel Damonte como nuevo director ténico, aún no ha podido ganar en el Apertura. Comenzó con derrota ante Nacional, cayó con Danubio y viene de empatar ante Albion y Cerro. Por parte de la Escuelita, hubo una buena reacción tras un arranque flojo. El Cervecero debutó con derrota ante Deportivo Maldonado como local, empató con Nacional y viene de dos buenos triunfos ante Danubio y Montevideo Wanderers, 4-0 y 3-1.