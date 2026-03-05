Juventud vs. DIM por la fase 3 de Copa Libertadores: hora, dónde ver y cuánto dinero puede embolsar si clasifica

Con la ilusión como bandera, una caravana de pedrenses sale hoy a las 19:00 horas desde Las Piedras hacia el Gran Parque Central, donde desde las 21:30 horas Juventud enfrenta al Deportivo Independiente de Medellín por la tercera y última fase previa de la Copa Conmebol Libertadores (ESPN y Disney+), certamen en el que participa por primera vez en su historia y cambió rápidamente el mote de debutante al de protagonista.

Todo comenzó en la primera fase ante Universidad Católica de Ecuador. Derrota 0-1 en casa y panorama complejo, parecía que el sueño copero iba a ser fugaz. Sin embargo, en la vuelta consiguió un 4-3 épico como visitante, con gol en la hora para forzar los penales y clasificar desde los once pasos. Ahí nació la convicción.

Luego vino Guaraní. Empate sin goles como local y, de nuevo, incertidumbre por definir fuera de casa. Pero en Paraguay dio otro batacazo: triunfo 2-1 para meterse en la tercera fase.

Con esa victoria, además, aseguró el primer semestre con competencia internacional: si supera al DIM jugará fase de grupos de Libertadores; si cae, tiene asegurada la fase de grupos de la Sudamericana. Es decir que pase lo que pase, el nombre de Juventud seguirá cruzando fronteras por lo menos hasta junio.

Juventud hace caja

El premio no es solo deportivo. Las tres series previas ya dejaron alrededor de 1,5 millones de dólares, descontando gastos, según explicó en #Minuto1 (Carve Deportiva) Marcelo Figoli, propietario de la empresa Fenix Entertaiment que administra la SAD del club. Pero si logra mantenerse en Libertadores, garantiza una inyección inicial de USD 3.000.000 más adicionales por cada triunfo. De lo contrario, le ingresarán 900.000 dólares de la Copa Sudamericana, más adicionales similares.

Para un club humilde de la escala del pedrense, y aunque la empresa que lo administra no prioriza lo económico, es oxígeno y respaldo para un proyecto deportivo en pleno ascenso.

Del otro lado estará el DIM, que tiene un uruguayo en cada extremo de la cancha: Salvador Ichazo en el arco y Enzo Larrosa arriba, aunque el último no sería titular. Ingresó directo en la segunda fase y dejó por el camino a Liverpool. El conjunto colombiano se impuso 2-1 en Montevideo y luego sostuvo la ventaja con un 0-0 en su casa para sellar la clasificación. Es un equipo con oficio, acostumbrado a este tipo de cruces cerrados, donde cada error se paga caro.

Para Juventud el desafío es doble: sostener la rebeldía que lo trajo hasta acá y dar un paso más ante un rival de mayor presupuesto y trayectoria copera. Ya demostró que sabe sobrevivir lejos de casa y que no le pesa la presión. Ahora buscará cambiar la lógica: pegar primero en Montevideo y viajar a Colombia con ventaja. Son 180 minutos que pueden redefinir su historia. Hoy con su gente empujando desde temprano se vuelve a parar frente a una puerta grande, con la convicción de intentar cruzarla.