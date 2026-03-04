Patricio Pacífico entrenó con el primer equipo del Barcelona tras la eliminación de la Copa del Rey

Luego de una goleada 3-0 al Atlético Madrid, pero con saber a derrota porque había caído 0-4 en el partido de ida y quedó eliminado de la Copa del Rey, el FC Barcelona encaró este miércoles una nueva jornada de entrenamientos con dos bajas en la defensa: los laterales Alejandro Balde y Jules Koundé, sentidos durante el partido frente a los colchoneros.

Por ese motivo, el entrenador alemán Hansi Flick metió mano en la plantilla del Barça Atlètic —o "Barcelona B", equipo filial del Barcelona— para reforzar el plantel primer equipo y entre los defensores disponibles eligió a Xavi Espart y al joven uruguayo Patricio Pacífico, formado en Defensor Sporting y recién incorporado al club durante este verano (invierno europeo).

En el entrenamiento de la jornada también participó Ronald Araujo, que ayer ingresó desde el banco para remplazar al lesionado Koundé en el lateral derecho, a los 71' de juego.

Ronald Araujo jugando para el Barcelona de España. Fotos: FC Barcelona

Además se destacó la presencia del polaco Robert Lewandowski, que lució una máscara protectora para cubrir la lesión que sufrió en el rostro días atrás, durante el partido frente a Villarreal. El delantero se perdió la vuelta contra el Atleti por "una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo", según informó el parte médico oficial del club.

No obstante, se espera que con esa protección facial pueda estar disponible para el próximo encuentro de San Mamés, este sábado 7 de marzo frente al Athletic de Bilbao.

En la sesión de entrenamiento del miércoles participaron Roony Bardghji, Marcus Rashford, Szczęsny, Kochen, Araujo, Eric, Casadó, Gavi y Tommy Márqués, además de los juveniles citados Xavi Espart y Patricio Pacífico.

Pacífico, defensa/lateral zurdo de 19 años y 1,88 metros de altura, debutó en Primera División dirigido por Martín Varini en 2024.

Con el Tuerto disputó un total de 44 partidos en la Primera División e incluso anotó dos goles, sumando ya casi 3000 minutos en el equipo principal del violeta.

Con la selección uruguaya Sub 20 disputó 15 partidos y el Sudamericano de la categoría en enero de 2025, torneo en el que marcó el 2-0 ante Perú. Antes, con la Sub 17, había jugado otros 18 encuentros, en los que anotó un gol.

Con información de EFE.