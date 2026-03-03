Barcelona 3-0 Atlético de Madrid: mirá cómo el Colchonero de Giménez sufrió pero llegó a la final de Copa del Rey

Sufrió mucho, pero Atlético de Madrid sobrevivió en su visita al Camp Nou para llegar a la final de la Copa del Rey. Si bien cayó 3-0 contra Barcelona, el equipo que tuvo a José María Giménez en el banco de los suplentes pasó gracias a su buen triunfo por 4-0 en el Metropolitano en la semifinal de ida.

Barcelona tenía una misión complicada: ganar por una diferencia de cuatro goles para poder igualar la serie con Atlético de Madrid por las semifinales de la Copa del Rey. Sabía que debía jugar en el área de su rival y uno que se mostró encendido fue su gran figura, Lamine Yamal.

En el minuto 29 Dani Olmo jugó en corto un tiro de esquina con Lamine Yamal, quien lanzó un caño, desbordó por la banda izquierda, mandó un centro rastrero para que Marc Bernal empujara la pelota pusiera adentro del arco.

Lamine Yamal intenta llevarse la pelota ante el italiano Matteo Ruggeri. Foto: AFP.

Antes que finalizara la primera parte el conjunto culé contó con la gran chance de incrementar la diferencia en el marcador y fue un penal. El que tomó la responsabilidad fue el brasileño Raphina para decretar el 2-0 y quedar a dos goles de igualar la llave.

Atlético de Madrid salió al complemento con el afán de marcar un gol que, prácticamente, pudiera sentenciar la historia. Esa gran chance la tuvo Julián Álvarez con un disparo de media distancia, aunque respondió muy bien el golero Joan García.

Tras otro tiro de esquina, Barcelona volvió a convertir. El esférico le llegó a João Cancelo para que sacara un buen centro por derecha y, solo en el segundo palo, apareció Marc Bernal para convertir su segundo gol de la noche y el 3-0 en el minuto 72. El Culé estaba con vida.

Marc Bernal celebra su segundo gol en el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid. Foto: AFP.

Cabe destacar que el uruguayo Ronald Araujo ingresó en el minuto 71 por Alejandro Balde en el Barcelona, mientras que en el Atlético de Madrid entró José María Giménez por Giuliano Simeone en el minuto 76.

El director técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, mandó en la cancha al uruguayo para que jugara de centrodelantero debido a que el club catalán estaba apremiado por el tiempo y necesitaba anotar un gol más.

Al final la felicidad estuvo del lado del equipo que conduce Diego Simeone para que pudiera meterse en la final de la Copa del Rey y dejar en el camino al gran candidato.

Se juega la revancha

Este miércoles se sabrá quién es el otro finalista de la Copa del Rey, ya que se disputará la revancha entre la Real Sociedad y el Athletic Club, desde la hora 17:00, en el Estadio de Anoeta (Flow).

En la semifinal de ida la victoria se la adjudicó la Real Sociedad por 1-0 en condición de visitante. Es por esto que en su casa buscará sellar su pasaje a la final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026.