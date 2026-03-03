Se confirmó la entidad de la lesión de Sebastián Coates en el clásico: qué le pasó al capitán de Nacional

A los 25 minutos del clásico entre Nacional y Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, el capitán del tricolor, Sebastián Coates, se tiró al piso y pidió el cambio en el encuentro que terminó con victoria del aurinegro por 1-0 gracias al gol de Matías Arezo. La lesión del defensor tricolor se confirmó este martes y es la segunda baja en la zaga para Jadson Viera en las últimas horas.

El propio Coates se refirió a su lesión, aún sin saber la entidad de la misma, una vez finalizado en clásico del pasado domingo. El defensor confirmó que sintió una molestia en una jugada en el área de Nacional, a los 22 minutos, cuando Emanuel Gularte logró girar y rematar, pero la pelota pegó en el palo.

“Fue en esa jugada, yo justo tranco, creo que fue con Trindade, y después justito queda un corner para ellos y también estiro la pierna que le queda a Gularte que pegue en el palo, pero ahí ya había sentido un poquito", manifestó Coates sobre la molestia en el posterior de su pierna izquierda. Este martes se confirmó el grado de la lesión del capitán de Nacional, que tiene un desgarro y estará de baja hasta tres semanas.

Por cómo está planteado el partido y la postura de #Peñarol, va a ser muy difícil que el aurinegro tenga otra chabce como esta. Increíble el gol que se perdió Emanuel Gularte tras buen tiro de esquina de Leo Fernández y pelota cruzada de Togni@ovacionuy pic.twitter.com/BRDxgATMrW — Enrique Arrillaga (@arrillagae) March 1, 2026

En lugar de Coates, Jadson Viera mandó a la cancha a Agustín Rogel, en su regreso al club que lo formó. “Entró muy bien y eso es positivo para nosotros porque es un central que tiene mucho recorrido, que nos va a ayudar mucho y que ahora tiene la oportunidad”, manifestó el propio Coates tras el partido.

La baja del capitán en la zaga no es la única para el entrenador Viera después del partido ante Peñarol. El clásico fue la despedida de Julián Millán, que jugó su último encuentro como tricolor antes de marcharse al Fluminense de Brasil. “Ojalá que le vaya muy bien, se lo merece. Fue una pieza importante en el campeonato del año pasado, para el grupo es un jugador muy bueno y, como compañero, también. Vamos a tratar de suplirlo de la mejor manera”, valoró Coates sobre el colombiano.