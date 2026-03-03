Emanuel Gularte: "Fue una decisión personal, no tengo la obligación reglamentaria y elegí no saludar a Silvera"

Previo a la conferencia de prensa de Diego Aguirre, hablaron Emanuel Gularte y Mauricio Lemos sobre la victoria clásica de Peñarol en el Gran Parque Central, y una de las primeras preguntas hacia el zaguero que fue titular en la línea de tres del fondo fue sobre la decisión de negarle el saludo a Maxi Silvera.

"Fue una decisión personal, no lo hablamos en la interna. Si no tengo la obligación reglamentaria de saludar a un colega yo elijo si lo hago o no, y elegí no saludar a Silvera", señaló Gularte desde la sala de prensa del Complejo Washington Cataldi (Los Aromos).

Sobre el partido, evaluó: “Fue normal en un partido de tanta exigencia, más jugando de visita. Los tres puntos son fundamentales en lo anímico y también en la tabla, porque terminamos el fin de semana primeros”.

También señaló que "sirve mucho" la variedad de sistemas que utiliza el entrenador: "El plantel es extenso y tiene que estar abierto a cambios de sistema, porque se viene la Copa Libertadores. Los equipos te estudian y cambian cosas para hacerte daño, y nosotros también tenemos que tener esa posibilidad”.

“Tuve una de las más claras y me queda esa amargura. A los hinchas de Peñarol siempre nos gusta hacer goles. Gracias a Dios pudimos llevarnos el resultado; si no hubiera sido muy complicado. Tengo que estar más atento en ese tipo de jugadas porque son situaciones que no se pueden fallar”, dijo sobre la chance que falló abajo del arco y dio en el palo.

“Era un partido bisagra por la tabla y por el antecedente de la final perdida en noviembre de 2025 allí mismo. Le da valor agregado a la Supercopa que después les ganamos. Pero recién arranca el año y no cumplimos ningún objetivo. Esto encamina, pero queda mucho. Hay que ser maduros para ir por el Apertura y la clasificación a octavos de Libertadores”, reflexionó.

Sobre el blooper del árbitro Andrés Matonte al final, dijo: “Fue el minuto más tenso de mi vida. Después de festejar y tener que jugar un minuto más pensás: ‘que no pase nada raro porque se complica’. Fue un error, por suerte no pasó nada”.

Al rival se lo saluda siempre. ¿O no? 🙄 pic.twitter.com/HB6ApANd9q — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 1, 2026

Mauricio Lemos: "Fue muy lindo debutar con triunfo clásico porque soy hincha de Peñarol"

“Fue algo muy lindo, nunca había sentido algo así. Además soy hincha del club y me tocó debutar en un clásico. Lo hicimos muy bien y conseguimos la victoria, que es lo más importante”, dijo a su turno Mauricio Lemos, que ingresó sobre el final del partido para reforzar la defensa, tras la expulsión de Eric Remedi.

“Los primeros minutos estuvimos un poco entreverados, es normal en un clásico y no pudimos jugar del todo bien. Después, cuando agarramos confianza, mostramos la calidad que tenemos. Hay jugadores muy buenos y con el correr de los partidos el equipo se va a afianzar y va a jugar mejor”, analizó.

“En la semana hablé con Diego para no apurar nada y manejar bien los tiempos. Tenemos zagueros muy buenos y quedó demostrado. Ahora me toca ponerme a punto físicamente y pelear por el puesto”, señaló.

Sobre su ingreso al final del encuentro, explicó: “Entré en un momento para cerrar el partido. Tras la expulsión de Eric, el técnico decidió rápido que ingresara. En Peñarol juego donde sea; si tengo que jugar de golero, juego. Me pidió que me parara delante de la línea de tres y sacara todo lo que pasara por ahí”.

“La figura de Diego representa mucho lo que es Peñarol y nos da tranquilidad. Sabemos que cada partido es una final y hay que trabajar para ganar”, subrayó sobre el DT.

Sobre los tiros libres: “Tenemos un gran pateador como Leo, con una pegada magnífica. Si se da la oportunidad me gustaría aportar con un gol, pero no hay ninguna rivalidad: si él está bien, tiene que ser el encargado. Quedó demostrado el otro día en el entrenamiento”.

Y sobre Aguerre: “De afuera se ve una cosa, pero es un gran compañero. Estamos con él a muerte. Sus reacciones nos causan gracia, pero nos dio mucha seguridad”.