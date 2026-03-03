Diego Aguirre sobre Arezo: "Lo veo muy comprometido, no quiere que este sea un año más, quiere dejar su huella"

Peñarol vive horas de alegría luego de la gran victoria en el clásico del domingo frente a Nacional por 1 a 0 como visitante en el Gran Parque Central con un solitario gol de Matías Arezo y este martes, tras la jornada de descanso del lunes, el entrenador Diego Aguirre habló en conferencia de prensa en Los Aromos.

Visiblemente contento, la Fiera comenzó diciendo: "Era algo como dije pendiente y por suerte pasó. Más allá de la alegría personal, muy por encima está el significado del triunfo para quedar primeros en el campeonato y que este comienzo de año sea bueno".

"Potenció este triunfo el haber ganado el clásico de la Supercopa y nos dan tranquilidad para trabajar buscando que el equipo siga mejorando, y buscar el objetivo a mediano plazo que es jugar la Copa Libertadores con a todos los jugadores disponibles", agregó el entrenador aurinegro.

“Después de estar tanto tiempo en el club y en distintas etapas, te quedan recuerdos y momentos. Pero lo importante es el presente. Evitamos un momento de dificultad: si no hubiéramos ganado, el comienzo habría sido duro. Hay que disfrutarlo y seguir por la senda del triunfo. De todos modos, más importante que este clásico son los objetivos del semestre: ganar el Apertura y pasar de fase en la Libertadores”.

Admitió la decisión de meter al Indio Fernández en el plantel la tomó incluso antes de que llegara: “Venía de actuar la semana anterior con Godoy Cruz, me dijo que estaba bien y llegó con muchas ganas. Apostás a la jerarquía: un jugador así no necesita adaptación, llega y rinde. Tenemos un plantel muy competitivo y creo que va a llegar muy bien a los momentos decisivos”.

“No era un problema quién jugara de ellos. Estábamos preparados para cualquier alternativa: Nico López, Carneiro. Mantuvimos la línea defensiva e hicimos un planteamiento cauteloso, manejando los tiempos y aprovechando las oportunidades. Fue el mismo sistema que usamos en la Supercopa”, reflexionó.

Pese a que "no tuvo grandes atajadas", destacó a Washington Aguerre como una de las figuras del clásico: “Transmitió mucha seguridad, saliendo a cortar centros con mucha confianza”.

Washington Aguerre en el arco de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

“Cuando perdés te sentís responsable. Ves al grupo triste y a la gente en la calle, y duele más eso que lo que se disfruta cuando ganás”, confesó.

Fue cauto en cuanto a la Libertadores: “La Copa es una obsesión, pero todavía falta. No es momento de pensar en eso. Ahora tenemos un partido muy importante con Danubio y hay que seguir sumando”.

Consultado sobre los 100 partidos de Leo Fernández, subrayó: "Ojalá que sigan creciendo esos números de goles, asistencias y campeonatos que queremos. Lo he dicho, Leo ha tenido momentos extraordinarios con nosotros, por encima de lo normal. Es verdad que el equipo y él, hemos tenido altibajos, está claro. Pero también está claro claro que es un pieza importantísima y cuando él funciona, hace todo más fácil. El otro día puso dos pelotas de gol que fueron las ocasiones más importantes del equipo".

Diego Aguirre y Leo Fernández de Peñarol en un clásico en el GPC. Foto: Leonardo Mainé

Y sobre Matías Arezo, señaló: "Está mostrando un gran nivel y ojalá se le pueda dar (una chance en la selección de Uruguay). Ha tenido rendimientos buenísimos, está con mucha confianza, cosa importante para un goleador. Está con una madurez, enfrentando este año nuevamente con Peñarol. Lo veo muy comprometido, no quiere que sea un año más, sino un año importante en el que pueda dejar su huella".

El festejo de gol clásico de Matías Arezo, Leo Fernández e Indio Fernández de Peñarol en el GPC. Foto: Ignacio Sánchez

Al final, cerró con la chicana a la prensa por el "desmedido" favoritismo para Nacional en la previa: "Sí que me sorprendió que hubiera tanto favoritismo para Nacional. Para mi no era tal, salvo por la localía. Nosotros no veníamos jugando bien, pero Nacional tampoco. Me pareció demasiada volcada la balanza de toda la prensa, quizás para la próxima lo van a pensar mejor".

"Mi responsabilidad está en que el equipo se relaje porque valen lo mismo los tres puntos del clásico como los que tenemos que jugar el fin de semana con un rival que juega muy bien", concluyó.