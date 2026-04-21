Tribunal de Nueva York falló a favor de la empresa uruguaya dLocal y cerró la demanda colectiva

La justicia de Nueva York falló a favor de la fintech uruguaya dLocal y de los bancos de inversión que participaron en su salida a bolsa en el año 2021, al confirmar el rechazo de la demanda colectiva impulsada por inversores.

Según informó la Oficina de Informes Jurídicos de Nueva York, la División de Apelaciones del Tribunal Supremo del Estado respaldó de forma unánime la decisión previa que desestimó el caso, al considerar que no hubo elementos suficientes para sostener que la empresa hubiera ocultado información relevante antes de su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), el proceso mediante el cual una empresa privada sale a cotizar en bolsa por primera vez.

El eje de la demanda giraba en torno a supuestas omisiones en el prospecto, especialmente sobre una eventual caída en los márgenes de comisión del negocio. Sin embargo, el tribunal concluyó que los demandantes no lograron demostrar que la compañía o sus ejecutivos tuvieran conocimiento efectivo de ese riesgo en el momento de la oferta.

Por el contrario, afirmaron que la información disponible mostraba un crecimiento sostenido en variables clave como el volumen total de pagos, los ingresos y las ganancias brutas, tanto antes como después de la salida a bolsa.

En la misma línea, los jueces descartaron que existiera una “tendencia material” que obligara a la empresa a revelar más datos a los inversores. Según el fallo, la migración hacia pagos locales (que generan menores comisiones por transacción pero mayor volumen) ya había sido explicada en el prospecto y formaba parte de la estrategia de crecimiento de la compañía.

dLocal Foto: El País

Incluso si esa transición implicaba una reducción en la tasa de comisión, el tribunal consideró que no era un factor lo suficientemente relevante como para alterar de manera significativa la evaluación de un inversor.

La reacción de dLocal

El CEO de dLocal, Pedro Arnt dijo en un comunicado, al que accedió El País, que la decisión "reconoce la solidez de la información divulgada por la empresa", tanto en lo que refiere al crecimiento del volumen total de pagos, así como de los ingresos y las ganancias brutas en el período previo a la salida a la Bolsa de Nueva York.

"Como siempre, seguimos centrados en ejecutar nuestra estrategia y generar valor para nuestros comerciantes, accionistas y las comunidades a las que servimos en los mercados emergentes, y no en las distracciones que generan las acusaciones inexactas", remarcó el ejecutivo.

Los antecedentes

En 2023, la firma de abogados Bragar Eagel & Squire, P.C., anunció que habían presentado una demanda colectiva contra dLocal, "en nombre de todas las personas y entidades que compraron o adquirieron valores de dLocal en relación con la OPI de junio de 2021" de la empresa

El estudio había indicado en ese entonces que dLocal había hecho algunos supuestos en su OPI, pero que “cuando la verdad” sobre ellos “y los controles internos de la compañía llegó al mercado, las acciones ordinarias de dLocal se desplomaron en más del 50%. En total, los inversores han perdido cientos de millones de dólares”.