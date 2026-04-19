Megaproyectos por más de US$ 100 millones: ¿qué ven en Uruguay quienes empujan las nuevas apuestas millonarias?

Uruguay empieza a concentrar una serie de desarrollos inmobiliarios de gran porte que superan los US$ 100 millones y que, desde distintos puntos del país, muestran una nueva etapa para el sector. Atlántida, Montevideo y Punta del Este concentran proyectos que combinan inversión de escala, público internacional, nuevas formas de habitar, servicios de alto nivel y una apuesta cada vez más explícita por posicionar al país dentro del radar regional e incluso fuera de la región.

En ese mapa aparecen el nuevo proyecto de Kopel Sánchez denominado El Águila en el eje Atlántida-Villa Argentina-Fortín de Santa Rosa, Le Mont en Montevideo, Cipriani Ocean Resort Residences & Casino en Punta del Este y SLS Punta del Este, además de la compra de Enjoy por parte del grupo brasilero JHSF, también dueños del grupo Fasano.

Para Sebastián Sánchez, director de la desarrolladora Kopel Sánchez, el proyecto que desarrollan en la zona de Atlántida (en co-desarrollo con el Estudio Luis Lecueder), no solo se volvió relevante por su escala de inversión (demandará una inversión superior a los US$ 500 millones en un horizonte de 20 años), sino por el tipo de repercusión que empezó a generar. Su lectura es que este tipo de emprendimientos están empujando un cambio en la visibilidad del país dentro del real estate regional y, en particular, fuera de los públicos tradicionales que solían mirar a Uruguay.

Según planteó, una de las señales más claras de ese cambio es el origen de las consultas que comenzaron a recibir. Si antes el interés externo se concentraba sobre todo en argentinos, ahora el panorama se amplió. “A partir del proyecto hemos tenido bastantes consultas por parte de brasileños. Siempre tuvimos consultas de argentinos en la parte de real estate, pero empezaron a surgir consultas de gente de Chile y sobre todo de Brasil”, sostuvo.

Sánchez entiende que esa atracción responde a una suma de factores que exceden al proyecto en sí mismo y que se vinculan con el posicionamiento del país. Habló de “guerra, seguridad, situación macroeconómica de los países y seguridad jurídica”.

Sánchez explicó algunos de los giros más concretos que se están viendo. Encuentran “un potencial de residencial para el desarrollo de vivienda permanente” y también para “una línea nueva” vinculada a personas mayores activas, “senior living”, con capacidad de compra y búsqueda de otro estilo de vida. “Gente que capaz que son adultos activos, que ya no trabajan tanto y que en realidad están buscando mucho más contacto con la naturaleza en emprendimientos nuevos, con más experiencia, con más actividades”, describió.

Ese componente se suma al concepto general del proyecto, que definió como de usos mixtos. “Pensamos que es un proyecto de usos mixtos donde tenemos residencial, comercial y también trabajo y sobre todo recreación”, dijo.

Nota a Sebastian Sanchez y Fabian Kopel, directores de Kopel Sanchez, en sus oficinas en Montevideo, ND 20240429, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

En términos de inversión, detalló que el proyecto mantiene los parámetros ya planteados anteriormente: “una inversión de una primera etapa de entre tierra, infraestructura aproximadamente de unos US$ 100 millones”, mientras que “la inversión en real estate dentro de esa tierra llegaría a los US$ 500 millones en 20 años”.

En el caso de Le Mont, el punto de partida está puesto en Montevideo (en la zona del Puertito del Buceo, sobre la calle Pedro Bustamante casi Tomás de Tezanos) y en un segmento de demanda muy específico: compradores de alto poder adquisitivo que valoran seguridad, calidad de vida, educación y salud. Más de 13 años y cerca de US$ 100 millones es lo que ha requerido la planificación y confirmación de este proyecto.

César Escandarani, fundador de Planet Partners, desarrolladora internacional que lleva a cabo el proyecto, definió el desarrollo como una apuesta directa al segmento más alto del mercado. “El proyecto se propone ser el de más categoría de la ciudad de Montevideo”, afirmó.

La exclusiva torre residencial tendrá 23 pisos que albergarán 105 apartamentos. La propuesta, explicó, busca reunir dos planos: lujo y utilidad. Según dijo, el edificio está pensado desde “lo que mejor sabemos hacer nosotros, que es un lujo aggiornado con lo útil en las tendencias internacionales”.

Escandarani sostuvo que “hoy por hoy el mundo está demandando muchas de las cosas que Uruguay tiene para vender” y vinculó esa situación con un panorama internacional que, a su juicio, seguirá atravesado por conflictos y tensiones políticas. En ese marco, entiende que América Latina se ve favorecida por ello y que los sectores de mayor patrimonio serán los primeros en buscar relocalización o segundas residencias en lugares como Uruguay.

Dentro de ese cuadro, señaló que Uruguay reúne condiciones diferenciales “en términos impositivos, en términos de calidad de vida y de una vida que propone una tranquilidad y seguridad mayor al resto de los países de la región”. Pero además diferenció especialmente a Montevideo de otros destinos del país. “Montevideo dentro de esa estructura de lo que es Uruguay es una plaza que, a diferencia de Punta del Este, que tiene sus hermosos atributos también, propone mejores niveles de educación; en lo que tiene que ver con la salud también tiene facilidades muy superiores; y también tiene una escena cultural que no solamente es destacada en Uruguay sino que incluso tiene su lugar en Sudamérica”, enumeró.

Le Mont. El proyecto residencial de lujo que se construirá en Montevideo. Foto: Gentileza Planet Partners

Sobre la etapa del proyecto, explicó que ya comenzaron los trabajos. “Empezamos con la excavación, con las fundaciones”, indicó, y agregó que mientras esa fase avance la empresa irá terminando de preparar la documentación y lanzando el proceso licitatorio para la obra superior. La excavación, según detalló, tiene un plazo previsto de 12 meses. En paralelo, dijo, probablemente en los próximos meses inauguren el showroom y comiencen formalmente las ventas.

Entre las obras millonarias más emblemáticas también se destaca la reconstrucción y ampliación del histórico Hotel San Rafael como parte del nuevo proyecto Cipriani Ocean Resort & Casino, uno de los desarrollos más importantes en marcha en el país y la región debido a sus dimensiones y al valor patrimonial del San Rafael.

Santiago Tarasido, CEO de Criba, desarrolladora que lleva a cabo el proyecto, definió el emprendimiento (que tendrá una inversión estimada de US$ 500 millones) directamente como “un proyecto de escala inédita para Uruguay y uno de los más desafiantes de la región”.

Según detalló, están trabajando sobre “unos 100.000 m2 de construcción distribuidos entre hotel, restaurantes de lujo, una enorme cocina, biblioteca, bares, spa, un gran casino con salas VIP, centro de convenciones y eventos, back office, retail para marcas premium, y por supuesto las torres de residencias, amenities, y áreas exteriores”.

Tarasido hizo hincapié en el impacto laboral y económico del proyecto. Lo presentó también como una fuente importante de empleo y de desarrollo de capacidades. “Actualmente trabajan en la obra más de 500 operarios en forma directa y se calcula que la obra genera más del triple de empleo indirecto fuera del sitio de trabajo”, sostuvo, al considerar que eso implica “un gran impacto positivo para el mercado laboral y la actividad económica de Uruguay”.

“Hoy la obra se encuentra en una etapa muy dinámica, con muchos frentes simultáneos”, resumió. Uno de los hitos más importantes, según dijo, fue la “fiel reconstrucción del emblemático Hotel San Rafael de estilo Tudor, con su característica pizarra y ladrillo visto”, ya totalmente terminada. Para Tarasido, se trató de una instancia clave porque “volvió a mostrar la fachada del edificio con todo su esplendor”.

Puertas adentro, indicó que el sector del hotel, el casino y el centro de convenciones ya se encuentra “en etapas finales de terminaciones, colocaciones de pisos, revestimientos y detalles de interiores de habitaciones y sectores comunes”. Incluso adelantó que “en pocos meses estará en condiciones de recibir equipamiento y llegar a la etapa final de puesta en marcha”.

El proyecto de Cipriani en Punta del Este Grupo Cipriani

En paralelo, las torres residenciales muestran otro ritmo de avance. Tarasido explicó que la estructura de la primera torre viene creciendo “a ritmo sostenido”: ya se completaron las fundaciones y el núcleo inicial, y actualmente están “en plena ejecución de la planta tipos superando la altura del hotel”.

En el caso de SLS Punta del Este Hotel & Residences, Alejandro Ginevra, director de GNV Group, desarrolladora que está detrás del proyecto, puso el foco tanto en la escala de la inversión como en la visión de largo plazo sobre el destino donde se inserta el proyecto. Según detalló, se trata de “un proyecto de US$ 160 millones” con “55.000 metros de construcción” en dos torres.

A eso se suma un componente central del negocio: una de las torres tendrá “un hotel de 80 habitaciones”, mientras que el resto serán residencias operadas por la marca SLS. De todos modos, aclaró que esas 80 habitaciones son un piso mínimo, ya que los propietarios de las unidades también podrán integrar sus departamentos a la operación hotelera. “Seguramente va a haber más cantidad de habitaciones. 80 como mínimo”, explicó. Y añadió que eso dependerá de cuántos compradores “vean un negocio de renta” y le den a SLS sus unidades para operarlas.

Sobre la etapa actual del emprendimiento, Ginevra dijo que “hoy se está construyendo” y que, en cuanto a los plazos, afirmó que están pensando en abril de 2029 como fecha estimada para que esté pronto.