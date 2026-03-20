dLocal, la única empresa uruguaya que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tuvo un "año excepcional" y su acción subió

La tecnológica uruguaya dLocal, única empresa del país en cotizar en la Bolsa de Nueva York, anunció sus resultados financieros para el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025, en los que mostró la evolución de un "año excepcional" al decir de sus ejecutivos. De hecho, la acción de la compañía subió ayer en el mercado Nasdaq de Wall Street.

Según el balance de la empresa uruguaya, el volumen total de pagos (VTP) alcanzó un récord de US$ 13.100 millones en el cuarto trimestre, un 70% más que los US$ 7.700 millones del cuarto trimestre de 2024 y un 26% más que los US$ 10.400 millones del tercer trimestre de 2025.

En tanto, los ingresos ascendieron a US$ 337,9 millones, un 65% más que los US$ 204,5 millones del cuarto trimestre de 2024 y un 20% más que los US$ 282,5 millones del tercer trimestre de 2025.

Por su parte, el beneficio bruto fue de US$ 115,8 millones en el cuarto trimestre de 2025, un 38% más que los US$ 83,7 millones del cuarto trimestre de 2024 y un 12% más que los US$ 103,2 millones del tercer trimestre de 2025.

"La comparación trimestral se explica por (i) el fuerte crecimiento estacional del comercio electrónico en Brasil, respaldado por las sólidas tendencias en streaming, publicidad, servicios financieros y remesas; (ii) la recuperación parcial en Egipto, que refleja el regreso de un gran comerciante y el aumento de nuevos comerciantes de comercio electrónico, streaming y transporte compartido; (iii) fuerte crecimiento del volumen en México en comercio electrónico, entregas a domicilio y servicios de transporte compartido; y (iv) crecimiento generalizado en el resto de África y Asia, con una notable contribución de Sudáfrica", explicó dLocal en un comunicado.

"Estos resultados se vieron parcialmente compensados por Argentina, debido a los mayores costos derivados de la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés relacionada con las elecciones", agregó.

dLocal, el unicornio uruguayo. Foto: El País

El Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones según la sigla en inglés) ajustado fue de US$ 78,4 millones, un 38% más que los US$ 56,9 millones del cuarto trimestre de 2024 y un 9% más que los US$ 71,7 millones del tercer trimestre de 2025.

En una llamada con inversores, el CEO de la compañía, Pedro Arnt dijo que el 2025 "fue un año de ejecución excepcional, que demostró la solidez de nuestro negocio a medida que continuamos construyendo una plataforma de infraestructura financiera líder a nivel mundial para mercados emergentes".

"Nuestro ciclo de crecimiento se acelera, con un alto crecimiento en un mercado potencial masivo y en expansión, una sólida fidelización y retención de clientes, una creciente capacidad de innovación y un modelo financiero con bajos activos y alta conversión de efectivo", añadió.

Pedro Arnt, CEO de dLocal.

Arnt señaló que "comenzamos 2026 con una estrategia clara, una plataforma sólida y una trayectoria comprobada. Este año también marca dos hitos: cinco años como empresa que cotiza en bolsa y 10 años desde nuestra fundación, lo que nos recuerda lo lejos que hemos llegado en tan poco tiempo y las grandes oportunidades que aún tenemos por delante".

Ayer al cierre de las operaciones en el mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York, la acción de dLocal cotizaba a US$ 12,53, un aumento de 9,43% respecto al día previo. Es el valor más alto desde el 2 de marzo cuando valía US$ 12,54.

Con ese precio por acción, la capitalización bursátil de dLocal alcanza a US$ 3.693 millones.