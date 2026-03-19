Gobierno admite que crecimiento de economía uruguaya en 2025 fue inferior a 2%; remarca que mantiene estimación para 2026

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba admitió que la economía uruguaya creció por debajo del 2% en 2025 -los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del cierre del año se conocerán la semana próxima-, aunque volvió a remarcar que esa secretaría de Estado mantiene su proyección de expansión del PIB de 2,2% para este año. Vallcorba habló este jueves en una conferencia de la Cámara de Comercio y Servicios (CCyS) denominada “Lanzamiento del año comercial”, un nuevo espacio anual para aportar miradas diferentes sobre el contexto económico y la agenda del sector.

Vallcorba apuntó que el PIB 2025 tendrá un crecimiento por debajo del 2% (para 2025 la previsión era de un crecimiento de 2,6%), porque estuvo afectado por fenómenos transitorios, como la falta de lluvias en el cuarto trimestre del año, entre otros, pero que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene su proyección de crecimiento en 2,2% para 2026, dado que la desaceleración ya estaba prevista.

El subsecretario repasó los incentivos a la inversión que otorga la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), destacando que se priorizarán proyectos que favorezcan: empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible, innovación y actualización tecnológica.

Martín Vallcorba, Subsecretario del MEF. Darwin Borrelli, El País.

También se otorgarán mayores incentivos para la contratación de personas que pertenecen a grupos de población con dificultades de acceso al empleo, y que se desarrollen en departamentos con mayores problemáticas de empleo o pobreza. Además, están previstos incentivos adicionales a la internacionalización, focalizados en empresas que comiencen a exportar, o tengan aumentos relativos en sus ventas al exterior.

En otro orden, están trabajando en exoneraciones del 100% de la inversión elegible en IRAE para inversiones de más de US$ 30 millones (si cumplen determinados plazos y otros requisitos) y los proyectos mayores a US$ 50 millones, también según otros plazos y requisitos).

Para las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) se eliminará la restricción del tope de 3,5 millones de unidades indexadas (unos US$ 500.000) para beneficios adicionales a las micro y pequeñas empresas. Además, se otorgarán 15 puntos porcentuales adicionales de beneficio de IRE y dos años extras para su utilización.

Vallcorba dijo que hay beneficios para las empresas medianas con hasta 50 empleados: 10 puntos porcentuales adicionales de exoneración de IRAE y un año extra para su utilización (actualmente no tienen beneficios adicionales).

Subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, expone sobre proyecciones económicas Darwin Borrelli, El País.

Finalmente se enfocó en las reformas microeconómicas ya anunciadas por el titular del MEF, Gabriel Oddone, esta semana, y las reducciones tributarias que están vigentes a partir de este año, como la tasa LATU a las exportaciones, la eliminación de la tasa ANSE a las importaciones y demás. Hizo referencia al proyecto de Ley de Competitividad e Innovación, que recordó estará listo para el 31 de mayo próximo para ser presentado al Parlamento.

En materia de inserción internacional, Vallcorba recordó que todo indica que el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) entrará en vigor en mayo, lo que favorecerá la economía nacional.