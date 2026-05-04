Mundial 2030: aún no hay proyecto formal para el Estadio Centenario y aparecen planteos para la ciudad

Durante un momento en 2023, con un tuit del entonces presidente Luis Lacalle Pou, los uruguayos pensaron que el sueño de ser los anfitriones del Mundial 2030 se iba a hacer realidad. Pero enseguida se explicó que no iba a ser tan así, que se jugarían algunos partidos en Uruguay y otros en Argentina y Paraguay, pero que serían los inaugurales de sus respectivas selecciones y que el resto del mundial se iba a hacer en España, Portugal y Marruecos.

En realidad, Uruguay tendrá además una celebración por el centenario de la primera Copa del Mundo y la Conmebol quiere que sus países tengan más partidos, ampliando la cantidad de selecciones en todo el torneo a 64, lo que es difícil por la oposición de otras confederaciones.

En cualquier caso, por lo menos por unos días, Montevideo concentrará la atención del mundo del fútbol. Llegará prensa de distintos países, turistas extranjeros (especialmente los hinchas de la selección que jugará contra Uruguay) y también uruguayos del resto de departamentos.

Está prevista una remodelación del Estadio Centenario y un trabajo también en el Parque Batlle. Pero, ¿qué tan avanzado está ese proceso? No mucho.

El Centenario

En 2024, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le mostró a la FIFA, y al público, su plan para el estadio. Se ampliaría la capacidad a 63 mil espectadores, se techaría gran parte de las tribunas, menos el sector de la Torre de los Homenajes, se incorporarían áreas comerciales internas, mejoras tecnológicas, se cuidaría la sustentabilidad y se cumplirían “los más altos estándares de la FIFA”.

Pero, hasta el momento, formalmente no hay ningún proyecto presentado ante la Intendencia de Montevideo, que es la dueña del estadio, según supo El País.

Desde la Sociedad Uruguaya de Arquitectos (SAU) entienden que es una oportunidad para potenciar el estadio y que tenga más actividad que la actual.

“No está bien mantenido”, dijo el presidente de la SAU, Alberto Leira, a El País. “Trataría de rescatar algunas de las premisas que tenían Juan Scasso y José Domato (autores del proyecto original), de que el edificio tuviera una comunión con el espacio circundante: Parque Batlle, que además ha ido perdiendo áreas verdes”, sostuvo.

Leira entiende que, más allá de que espera todavía la financiación para las obras (como se leerá más adelante), el proyecto ya debería estar preparado.

“Podrías hacer una licitación condicionada y tener una empresa ya seleccionada. Todo eso, después, cuando quieras empezar, no es tan sencillo”, afirmó.

Financiación

Cómo se financiarán las obras es uno de los aspectos que parece estar deteniendo el proceso. En el gobierno nacional entienden que el grueso de la inversión no lo puede hacer el Estado uruguayo.

“Es solo un partido, y el costo para generar las condiciones para un solo partido del Mundial son enormes”, dijo el canciller Mario Lubetkin a Búsqueda en noviembre del año pasado.

En febrero de este año, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, participó del viaje a China encabezado por Yamandú Orsi. Allí firmaron un documento que abría la posibilidad de conseguir financiamiento para la remodelación.

De todas formas, el dinero a destinar va a depender de qué tipo de obra se haga, por ejemplo, si finalmente se hace un techo.

Según supo El País, actualmente la AUF está trabajando en que haya negocios que funcionen dentro del estadio para tener los retornos de la inversión.

Transporte público La movilidad en la zona del estadio A fines de 2024, la FIFA publicó un documento donde evaluaba a cada anfitrión del Mundial 2030 según distintos factores. En el caso de Montevideo, advirtió sobre el transporte público. Dijo que tiene “un trazado de carreteras propenso a las retenciones, sobre todo en los alrededores del Estadio Centenario”. Pero si la reforma del transporte que está impulsando el gobierno cumple con los plazos definidos y está en funcionamiento para 2029, la zona del estadio será una de las beneficiadas. Uno de los corredores BRT pasará por Av. Italia y la otra, no muy lejos, por 8 de Octubre. También, en materia de movilidad, el presidente de la SAU ve una “oportunidad histórica”. Para Leira se deberían generar “estacionamientos subterráneos” debajo del Parque Batlle. Darían una solución a futuro para la ciudad, manteniendo las áreas verdes.

La intendencia

Más allá del estadio, en lo que refiere a la planificación de Montevideo para el evento, empezaron a aparecer críticas a la intendencia.

El edil colorado Federico Paganini, que consultó a distintas autoridades departamentales sobre el mundial cuando fueron a la junta, llegó a la conclusión de que la comuna “no tiene una planificación estratégica respecto al evento más importante que va albergar Uruguay en los últimos 100 años”.

El director de Espacios Públicos, Marcelo Roux, le había respondido que estaban “trabajando en clave de proyecto para el Parque Batlle”, pero que el mundial estaba en “órbita del gobierno nacional” y que les faltaba información.

La directora del departamento de Turismo, Karina Fortete, sí detalló algunas líneas de acción de su área, como una capacitación para agencias de viaje con productos asociados al mundial, y dijo que trabajarían junto al ministerio.

En tanto, desde la cartera de Turismo dijeron a El País que querían generar “puntos de atracción turística” que destaquen los distintos rasgos de la cultura uruguaya, en particular del fútbol.

Otro edil opositor que está pidiendo que comiencen las planificaciones para el mundial es Guillermo Kruse. Lo está proponiendo durante las negociaciones con la intendencia para prestar, o no, su voto en los proyectos donde esta necesita respaldo de la oposición.

Respecto al mundial, el edil propone crear varias zonas de Fan Fest (por ejemplo, en Punta Carretas, Espacio Modelo, Parque Rivera o el Roosevelt) y que el Parque Central y el Campeón del Siglo estén a disposición para el entrenamiento de selecciones extranjeras, entre otras sugerencias.