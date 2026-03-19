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Ruibal sobre el Mundial 2030: dice que "no invertiría US$ 150 millones en el Estadio" y propone otra idea

"Van a decir que estoy medio loco", disparó el presidente de la Cámara de la Construcción (CCU) y aseguró que al estadio "se le puede invertir un monto menor, manteniendo el valor patrimonial".

El País
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19/03/2026, 11:02
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Alejandro Ruibal
Alejandro Ruibal
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción (CCU) participó este miércoles de Uruguay 2026: Desafíos y oportunidades, visión de las cámaras empresariales”, el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que se realizó en el hotel Radisson. Allí, Ruibal se refirió al Mundial de 2030 y la participación de Uruguay en la organización.

“Vamos a tener un partido en Montevideo. Qué bueno, nos merecíamos eso. Van a decir que estoy medio loco por lo que voy a decir, (pero) no invertiría US$ 150 millones en el Estadio Centenario”, dijo aludiendo al costo de reformarlo.

Planteos de los empresarios: "tregua" de sindicatos, atender competitividad, críticas a Casupá, túnel en 18 y más

Se le puede invertir un monto menor, manteniendo el valor patrimonial, pero atendiendo al uso que le damos”, afirmó y agregó: “Si me dicen que la plata está, invierto US$ 50 millones en el estadio y US$ 100 millones en las canchas de los equipos”.

Primer evento de ADM en el hotel Radisson del año 2026.jpg
Primer evento de ADM en el hotel Radisson del año 2026.
Leonardo Mainé, El País.

"Meseta" en la construcción y negativa al túnel en 18 de Julio

Consultado por los desafíos de su sector, Ruibal destacó que “la actualidad encuentra un sector desafiado, en fase de meseta, que se sostiene por la construcción de vivienda promovida”.

“La construcción puede operar como salvavidas o como puente para poder sortear esta desaceleración” económica siempre que los proyectos están “bien elegidos”, planteó. En esa línea, reiteró lo adelantado en una entrevista con El País semanas atrás: hay que “pensar en un puerto de aguas profundas, oceánico”.

En tanto, el presidente de la CCU se manifestó en contra de la construcción de un túnel para ómnibus en parte de la Avenida 18 de Julio, como se propone en la reforma del transporte metropolitano. “Uruguay no precisa una obra subterránea y hay otras sistemas de movilidad más moderna”, subrayó.

Transito en Avenida 18 de Julio
Ómnibus de transporte urbano circulando en el transito por Av. 18 de Julio.
Foto: Leonardo Mainé
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