El sector que más personas emplea en Uruguay creció de forma desacelerada, ¿qué rubros se destacaron?

La Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy) presentó los resultados del último trimestre de 2025 donde se registró un nuevo crecimiento con una variación interanual de 0,9% en las ventas reales, aunque con un comportamiento del comercio menos dinámico que en los trimestres anteriores. "A partir del segundo semestre del año la desaceleración es bastante importante, eso nos preocupa", señaló el presidente de la Ccsuy, Julio César Lestido.

Al cierre del 2025 las ventas reales del sector que emplea a más de 900.000 trabajadores mostraron un crecimiento de 1,4%, lo que implica "un debilitamiento de los fundamentos de la demanda", pese a que se haya ubicado por encima del resultado de 2024 (0,6%). Según la cámara, estos resultados son producto de la normalización de los precios en Argentina, aunque implica un "escenario macroeconomico más desafiante" para 2026.

El informe presentado este lunes fue elaborado a partir de las respuestas de 282 empresas, que emplean a 10.675 trabajadores en 529 locales distribuidos en todo el territorio nacional. De los 15 rubros relevados, siete registraron aumentos en sus ventas reales, mientras que los ocho restantes sufrieron una caída. Como consecuencia, el índice de difusión (que mide la proporción de componentes que crecen de los rubros relevados) se redujo de 64% a 47% en el trimestre. El retroceso del cuarto trimestre se explica por las ventas negativas en rubros como Electrodomésticos, Informática y Ópticas.

Por otra parte, la economista de la Ccsuy, Ana Laura Fernández, resaltó el crecimiento que generaron algunos rubros como la construcción, materiales, ferretería, pinturería, repuestos de automóviles e indumentaria. También se refirió a la temporada turística, que "fue buena, pero no tan buena como hubiéramos esperado".

Julio César Lestido y Ana Laura Fernández. Foto: Leonardo Mainé.

Fernández hizo referencia a los resultados del informe en materia de empleo y dijo: "El año cerrado del 2025 llegó a que el sector comercio destruyera más de 10.000 puestos de trabajo, eso en línea también con empresas de mayor tamaño que cerraron".

Rubros

En el último trimestre, entre los rubros más destacados se ubicaron los Hoteles (12,2%), Inmobiliarias (7,8%), Indumentaria (4,3%), Artículos de Construcción, Ferreterías y Pinturerías (3,6%), y Vehículos, Repuestos y Combustibles (2,7%).

Por el contrario los que presentaron cifras negativas fueron los Electrodomésticos (-3,5%), Informática (-1,2%) y Ópticas (-5,1%) pese a haber registrado crecimiento en trimestres previos. Por su parte, el rubro Supermercados, si bien volvió a crecer (0,7%), lo hizo a una tasa menor que en el trimestre anterior.

Algunos rubros que ya se encontraban en fase de caída se mantuvieron en esa situación o incluso profundizaron su contracción, como Minimercados (-2,0%), Muebles y accesorios del hogar (-5,9%), Cuidado Personal (-1,9%) y Restaurantes y confiterías (-2,9%).

Por otra parte, el informe realizó una distinción en función del tamaño de las empresas. Las medianas y grandes avanzaron, mientras que las micro y pequeñas retrocedieron. En particular, las empresas micro registraron una caída de -6,7% en sus ventas.

Montevideo e interior

Las ventas del sector Comercio continuaron creciendo en Montevideo, aunque a un menor ritmo (1,1%), mientras que en el Interior continuaron en fase de caída (-3,1%). En el caso de los Servicios, se destacaron los resultados en el Interior, con una tasa de crecimiento superior al 7% al cierre del año.

Casi todas las regiones cerraron el año pasado con caída o relativo estancamiento en sus volúmenes de venta en la comparación interanual, a excepción de Montevideo, donde las ventas crecieron 1%.

"Las expectativas de los empresarios son cautelosas y persisten desafíos relevantes para el sector, en un contexto que ya evidencia niveles de actividad más magros, así como un mercado de trabajo en deterioro tanto en términos de ingresos como de generación de puestos de trabajo", concluyó el informe.