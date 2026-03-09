Venta de vehículos 0 kilómetro sigue al alza con ayuda del dólar, ¿qué marcas son las más vendidas en Uruguay en 2026?

La venta de vehículos 0 kilómetro en Uruguay sigue en 2026 con buen nivel, ayudada por un dólar que hasta el cierre de febrero estuvo por debajo del nivel de cierre de 2025. En febrero se vendieron 5.861 unidades, un 1,7% más que en igual mes del año pasado, según los datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU). En el primer bimestre del año, la comercialización de vehículos nuevos totalizó 11.366 unidades, un aumento de 12,5% respecto al mismo período de 2025. Ahora, ¿cuáles son las marcas más vendidas de 0 kilómetro en Uruguay en lo que va de 2026?

Al mirar por segmentos de automotores, los automóviles de pasajeros alcanzaron un total de 4.259 unidades vendidas en febrero (2.016 autos y 2.243 SUV), un aumento de 15,5% frente a igual mes de 2025, cuando se habían comercializado 3.688 unidades (2.079 autos y 1.609 SUV).

El impulso en este segmento estuvo dado por las ventas de SUV que se incrementaron 39,4% en febrero frente al mismo mes de 2025, mientras que las de autos bajaron 3,3%. Esta suba importante de los SUV se dio particularmente por los autos de este tipo eléctricos.

Vehículos eléctricos.

En enero-febrero se comercializaron 8.055 automóviles de pasajeros (3.596 autos y 4.455 SUV), un incremento de 25,1% respecto al mismo período de 2025 (cuando habían sido 6.436 unidades).

Por otra parte, fueron nueve los minibuses vendidos en febrero, un 57,1% menos que en el mismo mes de 2025 cuando se habían comercializado 21 unidades. En lo que va del año, se comercializaron 17 minibuses, una caída de 73,4% respecto al mismo lapso de 2025.

En tanto, se comercializaron 1.376 vehículos utilitarios en febrero, un 23,1% menos que en igual mes de 2025 cuando se habían vendido 1.790. En el bimestre enero-febrero se vendieron 2.836 utilitarios, una disminución de 9,6%.

Respecto a los camiones, los datos de ACAU muestran que se vendieron 213 en febrero, mientras que en ese mes de 2025 se habían comercializado 257, con una caída de 17,1%. En lo que va de 2026, se comercializaron 457 camiones, un alza de 1,3% respecto al mismo período de 2025.

En cuanto a las ventas de ómnibus, se comercializaron cuatro unidades en febrero, cuando se habían vendido cinco en el mismo mes de 2025. En enero-febrero se vendieron cinco ómnibus y en el mismo lapso de 2025 habían sido 13.

Venta de automóviles. Foto: Archivo El País.

¿Cuáles son las marcas más vendidas de 0 kilómetro en lo que va de 2026?

Tomando en cuenta todas las categorías, las marcas más vendidas de vehículos 0 kilómetro en Uruguay en lo que va de 2026 son: Fiat con 1.296 unidades, seguido de BYD con 1.287 unidades, Chevrolet (818), Renault (743) y Volkswagen (702).

Al discriminar por segmento, en automóviles las marcas más vendidas en lo que va de 2026 son: BYD (675 unidades), Suzuki (670), Hyundai (397), luego Chevrolet (300) y Dongfeng (281).

En SUV, lidera BYD con 610 unidades, Chevrolet (413), Volkswagen (369), Jetour (358) y Chery (332).

En utilitarios, Fiat ocupa el primer lugar en 2026 con 1.090 unidades, seguido de Renault (382), Volkswagen (205), Victory (133) y JAC (112).

En minibuses, lidera Mercedes Benz con siete unidades, seguido por Hyundai y JAC (con tres cada una).

En ómnibus, el primer lugar corresponde a Scania con cuatro unidades, seguido de Mercedes Benz con una.

En camiones las marcas líderes son: JAC con 104 unidades, seguido de JMC (93 unidades), Volkswagen (78), Foton (49) y Forland (35).