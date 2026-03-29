Nacho Alonso y el plan para el fútbol uruguayo: de la reforma del Centenario a la llegada de nuevos inversores

Nicolás Tucci - Especial para Ovación desde Londres

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, habló con Ovación luego de lo que fue el empate de Uruguay ante Inglaterra, donde tocó varios temas. Mostró optimismo en la recta final para el Mundial, donde destacó la "energía" del plantel, y destacó el sentimiento de los jugadores por la selección.

Se refirió también a los derechos de TV, de los cuales no hay que "desentenderse" y reforzar con una "gestión diaria". Marcó a Bélgica, Portugal y Países Bajos como "ligas de referencia" y habló de los recursos para la remodelación del Estadio Centenario: "Que tenga una reforma digna del Mundial que vamos a coorganizar.

— ¿Qué reflexión hacés del partido contra Inglaterra en Wembley?

— Jugamos contra uno de los principales candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, un rival europeo de primer nivel, que es difícil poder hacerlo en períodos anteriores porque ellos dejan muy pocas fechas libres. Es un problema que tenemos fundamentalmente los sudamericanos. Este tipo de partidos son muy buenos para nosotros, a tres meses del Mundial, más allá de la formación de Inglaterra

— ¿Qué aspectos valorás del juego que mostró la selección?

— En cuanto al rendimiento del equipo, fue un partido muy parejo. Buscamos encontrar el de los jugadores, de acuerdo a lo que el entrenador pretende, en un esquema que él armó pensando en este partido. Hubo también jugadores que regresaron, que después de mucho tiempo volvieron a lucir la celeste, y ese es también un motivo de alegría para todos. Hoy la cabeza ya está puesta en el Mundial y eso se nota en la energía del plantel.

— ¿Qué energía encontraste más allá del resultado y lo que pueda pasar con Argelia?

— La energía es muy positiva durante toda la fecha FIFA y se está trabajando muy bien en todas las áreas: staff, cuerpo técnico y jugadores. Se nota el chip puesto en la Copa del Mundo. El rival también demandó un estímulo especial, así que hasta el momento viene siendo todo positivo. Tenemos que cuidar cada detalle para llegar con todo al primer partido del Mundial.

— ¿Cómo ves a la selección uruguaya como motor y promotor del fútbol uruguayo?

— La selección es el emblema del fútbol uruguayo. Los jugadores que tenemos en el Mundo también lo son, y cuando se reúnen nos representan a todos, cada una de las instituciones, y los sectores que forman parte de nuestro fútbol. Así que es fundamental que respaldemos a la selección porque la energía se transmite y eso se refleja en cada uno de los momentos que nuestra delegación tiene por delante. A la selección hay que apoyarla sin importar la circunstancia, y tenemos una cantidad de jugadores muy comprometidos con la causa. La gente tiene que saber que los jugadores tienen el foco puesto en el Mundial, que son responsables, que adoran al país y la camiseta.

— ¿Cómo está la situación actual de los derechos de TV?

— Hoy estamos en pleno período de trabajo porque la realidad es que decidimos un camino que implica no desentenderse de los derechos, sino que es a través de la gestión diaria. Aún quedan negociaciones por cerrar y, por lo tanto, estamos en un punto donde tenemos que seguir aprendiendo a que esta gestión es todos los días y no venderla ocho años y olvidarse.

— ¿Qué aspectos fundamentales crees que hay que fortalecer en esta gestión diaria?

— En primer lugar, la dimensión de las competencias. Tenemos que tener un departamento de competencias que integre cada una de las mesas. Por otra parte, la dimensión del fair play financiero: el ordenamiento de cada una de las instituciones de acuerdo a sus ingresos presupuestarios. La apertura a que sigan llegando capitales al fútbol uruguayo, ahora tenemos dos inversores que tienen intenciones de acercarse al fútbol. Tenemos que seguir gestionando el tema de los derechos estando arriba de cada uno de los contratos en materia de producción y de las intenciones de los productores de derechos.

— ¿Hay diferencias en cuanto a los derechos entre las asociaciones civiles y las SAD?

— No, para nosotros es todo lo mismo. Primero que son todos afiliados, y creemos que tiene que haber libertad por parte de las instituciones para elegir la forma de organización, pero tiene que haber libertad en base a la disponibilidad y posibilidades tanto comerciales, como televisivas, y luego, para poder orientar inversores o socios comerciales al acuerdo con cada una de las instituciones. Ese tiene que ser el norte nuestro porque el Mundo va para ahí y nosotros no podemos privar a ninguna institución de las opciones que más puedan favorecerla. Hoy lo vemos en los mercados relevantes que visitamos, y el fútbol uruguayo no puede quedarse atrás mirándose el ombligo porque va todo muy rápido y no podemos seguirlo sin esa velocidad. Es diferente la forma en la que se organizan, pero todos tienen que tener las mismas posibilidades de captación de recursos comerciales y capital. Si vamos por ese lado, el fútbol va a crecer. Hay que encontrar los mecanismos para que todos se ordenen desde el punto de vista económico, y que todos tengan el cumplimiento sobre sus obligaciones, que es lo que más queremos. Venimos de un fútbol donde era común deber dos o tres meses, tener dificultades para los entrenamientos o tener carencias a nivel de campos de juego. Hay que empezar a llenar las canchas y en ese aspecto, durante las primeras fechas del campeonato, se superó ampliamente la cantidad de entradas vendidas con respecto a temporadas anteriores. Tenemos que reforzarlo durante el año y darle un mejor producto a la gente.

— ¿Qué mercados son referencia para la organización del fútbol uruguayo?

— Uruguay a nivel Europa tiene que mirar a Portugal, Bélgica y Países Bajos, son las ligas de referencia. Sudamérica hoy tiene una posición donde Brasil está cada vez más consolidado en materia de liga, tiene un proceso muy dinámico para la captación de recursos comerciales, y esto genera un impacto a nivel continental. Argentina tiene una liga con más cantidad de equipos, pero siempre fue una liga referente.

En ese aspecto, Uruguay tiene que ser en el Mercosur un país atractivo para la llegada de emprendimientos, y que eso lo capten y lo aprovechen las instituciones, los jugadores, los entrenadores y los sectores que se mueven alrededor del fútbol, que cada vez están mas profesionalizados. Hoy nos estamos destacando en eso y nos queremos parecer a estos tres países europeos. Pero cerca de nuestro continente tenemos dinamizadores como Brasil o Estados Unidos. Hoy para mí la liga de Brasil está entre las 5 mejores del Mundo.

— ¿Cómo ves hoy a la liga uruguaya, comparada con las sudamericanas, excepto Brasil y Argentina?

— Nosotros teníamos el peso hace unos años de la opinión pública, que decía que éramos una de las dos o tres peores ligas de Sudamérica. Hoy ya nadie puede decir eso, hemos crecido por distintos factores: el contralor sobre el nivel de los campos de juego, la dinamización por la aparición de los inversores en Uruguay y haber conseguido este logro en materia de derechos de televisión. Eso nos pone en una posición más fuerte. Lo que queremos nosotros es volver a tener protagonismo a nivel de competencias internacionales, una economía saneada, fuerte y dinámica. Hoy también tenemos la posibilidad de tener más extranjeros en campo de juego, que potencian el nivel. Necesitamos que en Uruguay debuten jugadores a edades más tempranas. Esta Copa de la Liga sirvió para eso, fue uno de los principales objetivos de su organización. Queremos que debuten más jóvenes y que tengan la posibilidad de emigrar, porque eso refuerza la capacidad de formación.

— Hay un congreso de FIFA el 29 de abril, ¿vas a ir? ¿Puede haber alguna novedad para el fútbol uruguayo en este evento?

— Es el congreso previo al Mundial, es importante siempre por la parte política, y Uruguay siempre tiene que estar representado y atento a todos los cambios y movimientos que se dan a nivel mundial. Por suerte, en eso estamos bien insertos y creo que va a ser importante la presencia, sobre todo antes del Mundial, que hay muchos temas de tendencias que se tratan como la reglamentación, desarrollo, etc.

— ¿Cómo se viene preparando Uruguay para el Mundial 2030?

— Uruguay viene trabajando muy bien en la coordinación con la Conmebol, Argentina y Paraguay. Con ganas de tener más responsabilidades, más partidos. Estamos trabajando en la obtención de los recursos para que el Centenario tenga una reforma digna del Mundial que vamos a coorganizar. Va a tener una reforma positiva y el objetivo principal tiene que ser que el estadio esté a la altura de la ceremonia y del evento total. También es una de nuestras aspiraciones tener el sorteo. Creo que la gente todavía no toma la dimensión de lo importante que va generar el posicionamiento de nuestro país en estos cuatro años.