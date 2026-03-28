Debut, triunfo y arco en cero: así fue el estreno de Gastón Olveira, con la selección de Paraguay, ante Grecia

Gastón Olveira tuvo su debut en el arco de Paraguay. El arquero que llegó a Olimpia en 2021, obtuvo la nacionalización a meses del Mundial 2026 y ya entró en la consideración de Gustavo Alfaro, en la última fecha FIFA previa al torneo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien no fue súper exigido, el ex River Plate dejó su arco en cero, con una atajada importante en el primer tiempo, al centrodelantero Anastasios Douvikas que remató dentro del área, pero el uruguayo negó el tanto sin dar rebote. En ese lapso, su equipo resistió los embates de Grecia, que terminó cayendo por 1-0.

Paraguay inició con buen pie su gira europea de amistosos de preparación con un gol de Diego Gómez de tiro libre, a los 52 minutos, con un remate raso, al palo del arquero.

El tanto ratificó la importancia del jugador de 22 años, figura del Brighton de la Premier League, en el esquema de la Albirroja, que vuelve a un Mundial absoluto tras 16 años de ausencia.

Pese al resultado, fue el equipo heleno el que sostuvo el ritmo durante buena parte del juego, especialmente en la primera mitad. En este tramo, el cuadro que dirige Ivan Jovanović controló la pelota, aunque no pudo llegar con peligro real al arco que defendió Olveira.

La selección de Paraguay previo a su amistoso con Grecia, donde debutó Gastón Olveira. Foto: AFP.

En el complemento, la posesión del balón fue más equilibrada pero los dibujos tácticos iniciales cambiaron después, cuando los entrenadores comenzaron a hacer cambios: nueve en total por cada equipo.

El partido jugado en el estadio griego Georgios Karaiskakis, de El Pireo, sirvió para que Alfaro probara en el arco al uruguayo, que según manifiesta la prensa paraguaya. se perfila como titular en la Copa del Mundo. Además, también debutó otro nacionalizado, Maurício Magalhães, quien sustituyó al goleador Gómez a los 61 minutos.

Paraguay volverá a la acción el próximo martes 31 cuando enfrente a Marruecos en el Estadio Bollaert-Delelis de Francia, que viene de empatar agónicamente fretne a Ecuador.

Con información de EFE.