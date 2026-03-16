Gastón Olveira se nacionalizó, fue convocado por Gustavo Alfaro a la selección de Paraguay y sueña con el Mundial

El arquero uruguayo Gastón Olveira fue convocado por Gustavo Alfaro a la selección de Paraguay y podría debutar con la Albirroja en la próxima fecha FIFA de marzo.

El arquero de Club Olimpia recibió su primer llamado apenas diez días después de completar su proceso de nacionalización paraguaya, un paso que venía gestionando desde hace tiempo y que finalmente le abrió la puerta al combinado guaraní.

El llamado de Olveira era un secreto a voces en Paraguay. Desde su llegada a Olimpia en enero de 2021 se consolidó como una de las figuras del equipo con actuaciones destacadas bajo los tres palos, en un contexto en el que además el histórico arquero de la selección, Roberto Fernández, perdió continuidad en los últimos meses.

La selección dirigida por Alfaro, que regresará a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, disputará dos amistosos preparatorios en esta ventana internacional: el 27 de marzo frente a la selección de Grecia y el 31 ante Marruecos.

En la lista de 26 convocados también aparecen como novedades el zaguero José Canale, el lateral Alexandro Maidana y el volante Gustavo Caballero, además del mediocampista brasileño-paraguayo Mauricio Magalhaes, que también recibió su primera citación tras obtener la nacionalidad paraguaya en febrero.

Entre los nombres destacados de la convocatoria figuran Julio Enciso, Antonio Sanabria y Diego Gómez, parte de la base ofensiva del equipo que logró uno de los seis cupos directos de Conmebol para el próximo Mundial.