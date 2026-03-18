El proyecto de ley que plantean Orsi y Oddone para mejorar el "país lento y caro" y con "partes del Estado que dificultan"

"Hay empresarios, actores concretos de Uruguay que, si nosotros no nos ponemos a tiro como Estado para dejar de ser ‘una máquina de impedir’ y no nos transformamos en un socio de esas empresas o de todo aquel que quiera emprender o hacer crecer a Uruguay, vamos a estar dejando pasar una oportunidad maravillosa”, lanzó el presidente de la República, Yamandú Orsi, al hacer referencia a las trabas burocráticas que no dejan fluir al sector privado.

Así se expresó, junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva ayer, donde anunciaron que habrá un proyecto de ley “para la mejora de la competitividad e innovación” el próximo 31 de mayo.

Para ello, el gobierno se reunió ayer mismo con el Pit-Cnt, las cámaras empresariales y la academia para intercambiar ideas y abrir un lapso hasta el 24 de abril para que presenten sus propuesta a ser estudiadas y, eventualmente incorporadas en el proyecto de ley.

La iniciativa constará de cuatro capítulos: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites.

“Queremos que esta iniciativa se transforme en ley, en base a las certezas jurídicas, reglas claras y estabilidad macroeconómica (del país), pero hay que reconocer que hay que mejorar el clima de negocios y de inversión”, afirmó Orsi, al reconocer que Uruguay es visto como un “país lento, caro o, exagerando, con partes del Estado que dificultan las cosas en lugar de simplificar”.

“No es desregular, sino mejorar lo regulado y controlar mejor”, agregó, un punto que también fue destacado minutos después por Oddone, al enfatizar que “no es una agenda de desregulación, sino de mejora de la matriz de regulación”.

“Vamos a plantear que seamos mejores controlando y que las regulaciones sean más efectivas para que tengamos un país más ágil, más accesible y que no tengamos tantas trabas burocráticas que consideramos que existen. Son medidas de carácter más micro, que ya hemos implementado”, señaló el presidente.

Las medidas planteadas por Oddone pasan por agilizar procedimientos de evaluación, por ejemplo mediante la reglamentación de las declaraciones juradas, el uso del silencio administrativo y el fortalecimiento del reconocimiento de certificaciones de otros países, con el objetivo de evitar dobles controles.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en rueda de prensa. Estefanía Leal. El País

A su vez, se reformará el Código Aduanero y se actualizarán las normativas asociadas al comercio exterior con el fin de dar mayor responsabilidad a las empresas y hacer más eficientes los mecanismos de control.

También se fortalecerá el marco normativo de la ley de Promoción y Defensa de la Competencia, para clarificar su accionar y orientar de manera más eficiente los recursos de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Además, se incorporarán regulaciones procompetitivas en mercados regulados.

Además se ajustará el marco normativo de las instituciones asociadas a la innovación a los efectos de agilizar y optimizar el acceso a instrumentos de financiamiento.

“Eso es lo que contiene nuestra agenda”, dijo Oddone y recordó que ya fueron aprobadas medidas en esta línea en la ley de Presupuesto y que están vigentes desde el pasado 1° de enero, como por ejemplo, la reducción de la tasa del LATU a las exportaciones del 2,5 al 2 por 1.000 (algo que la administración anterior, de Luis Lacalle Pou, comenzó al bajarla del 3 por 1.000 al 2,5); la reducción progresiva de la tasa ANSE a las importaciones (con impacto fiscal en casi US$ 8 millones), la reducción de los anticipos de IRAE del 15% al 4% para diversas actividades, y la implementación para ciertos casos de autocertificaciones de origen.

El nuevo proyecto de ley, trabajando de manera directa, con los distintos actores, será una batería de propuestas para que “el país sea más ágil”, tal como —al decir de Orsi— “exige el mundo de hoy que no espera”.

El ministro Oddone consideró que la mejora de la capacidad de competencia y competitividad no viene por el lado macroeconómico —”ya se hizo todo lo posible ahí”, dijo—, y por eso el gobierno está enfocado en las medidas microeconómicas, que “parecen de poco impacto, pero suman mucho”.

Según el ministro hace 20 años con una inflación de 8% o 9% al año, estos aspectos microeconómicos pasaban desapercibidos, pero hoy con una inflación por debajo del 4% “el agua bajó y estamos en ropa interior”.

Así se refiere a la formación de precios en algunos sectores, que considera se dan en forma “poco transparentes” y a los trámites complejos.

Yamandú Orsi, presidente de la República, hablando sobre nuevo proyecto de ley. Estefanía Leal. El País

“Por supuesto que la competitividad está vinculada a otros temas, como la energía, la logística y el mundo laboral. (Pero) eso no forma parte del paquete legislativo que vamos a proponer, no porque no lo consideremos importante, sino porque eso se está trabajando a nivel del Poder Ejecutivo con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Industria, con una agenda que corre en paralelo”, explicó.

“Trabajar en la competitividad no es pedir un tipo de cambio. Esa no es la variable sobre la que nosotros vamos a trabajar, porque es inefectivo y porque tiene consecuencias sobre la inflación y, por lo tanto, sobre los ingresos de las personas”, continuó Oddone.

“No vamos a convertir a Uruguay en un país barato haciendo uso de ese tipo de instrumentos, sino que la forma de volvernos más competitivos va con la mejora de la productividad, de la eficiencia del sector público y con la eficiencia del sector no transable”, aseguró.

Las medidas para activar más el comercio exterior

Además del proyecto de ley, Oddone anunció medidas que no requieren ley para facilitar el comercio exterior, que estima implicarán un ahorro anual de US$ 20 millones para las empresas.

La primera es la eliminación de la intervención previa de la Dirección General de Impositiva (DGI) en el comercio exterior. Actualmente existen trámites que el operador debe realizar antes de importar o exportar, pero con el cambio los controles de la DGI serán solo ex post (después) del cumplimento de las obligaciones tributarias. Esto involucra, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), unas 25.000 operaciones de importación anuales. La idea es que repercuta en menos certificados, tiempo y costos para las empresas, y haya mejor coordinación ntre la DGI y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

La segunda medida es la eliminación del soporte papel en la tramitación de operaciones de comercio exterior, la cual va a pasar a ser solo electrónica. Es decir, la DNA gestionará la documentación complementaria del Documento Único Aduanero (DUA) únicamente por vía electrónica. Adicionalmente se digitalizarán todos los trámites de comercio en los que intervenga el MEF. Según el MEF, este cambio significará un ahorro en costos por servicios de almacenamiento y tareas para la gestión de la documentación física de 400.000 operaciones aduaneras al año.

La tercera medida son facilidades en el pago de las obligaciones. Hoy en día, en las operaciones de importación, las obligaciones tributarias se pagan antes de la liberación de las mercaderías, mientras que ahora se permitirá diferir ese pago dentro del mismo mes del despacho, lo que les facilitará la fluidez de caja, algo especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas, destacó Oddone.

La cuarta medida tiene que ver con una reducción de las verificaciones físicas en las aduanas. Esto es, cambiará el criterio de los controles aduaneros, pasando la mercancía por el “canal rojo” (el de mayor control) solo si surge esta necesidad en los análisis de riesgo.

La quinta medida es que ya no se requerirá el uso de precintos electrónicos en los tránsitos de cadenas certificadas de Operadores Económicos Certificados (OEC). A su vez, los exportadores OEC podrán cobrar la devolución de tributos 30 dÍas después de completar el despacho.

La última medida consiste en implementar mecanismos de control aduanero simplificados para el transporte ferroviario, ya que como este presenta condiciones operativas especÍficas, los instrumentos tradicionales de control no siempre resultan necesarios.