La pobreza sigue sin ceder en Uruguay y había 578.665 uruguayos en esa condición en 2025, según el informe divulgado ahora

La pobreza sigue sin ceder en Uruguay. Si bien los datos de 2025 divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística muestran una leve mejora de 0,7 puntos porcentuales frente a 2024, cuando se analiza la situación se ve que esa cifra está dentro del márgen de error estadístico (de 0,7 puntos porcentuales en 2025 y de 0,9 puntos porcentuales en 2024). Por lo tanto, hay estabilidad en la cantidad de uruguayos que viven bajo la línea de pobreza.

La pobreza en Uruguay alcanzaba en 2025 al 13,2% de los hogares y al 16,6% de las personas en el año 2025, frente al 13,4% y al 17,3% respectivamente de 2024. Esos hogares y personas no superan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. En 2025 había entonces 578.665 uruguayos pobres.

La indigencia (aquellos hogares y personas que no alcanzan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades alimentarias básicas) también está estable. En 2025 el 1,3% de los hogares y el 1,7% de las personas era considerada indigente, frente al 1,2% y 1,5% respectivamente de 2024.

Los mayores valores de pobreza se registran en Montevideo, Cerro Largo, Rivera y Artigas, mientras que los más bajos correesponden a San José, Maldonado, Colonia y Flores, señaló el INE.

En el año 2025, si bien la pobreza afectaba a 16,6% de las personas en todo el país, vista por regiones la situación es dispar: en Montevideo alcanzaba al 18,7% de las personas, mientras en el Interior impactaba al 15,3%, según el INE.

En cuanto a la indigencia, según áreas geográficas a nivel de personas, se observa que Montevideo registra una incidencia de 2,3%, siendo superior a la que se registra en el Interior (1,3%).

Por género

Los hogares con referente mujer, representan casi el 70% de los hogares pobres del país. La brecha es levemente superior en el interior que en Montevideo.

El INE indica que para el año 2025, la incidencia de la pobreza en los hogares con referente mujer es un 60% superior a la observada en los hogares encabezados por varones (16,0% y 9,7% respectivamente para el total del país).

Por grandes áreas geográficas, la brecha es levemente superior en el interior (15,4% de los hogares con referente mujer es pobre, mientras que el 9,1% de los hogares con referente hombre lo es) que en Montevideo (16,7% versus 10,7% respectivamente).

Pertenencias de personas en situación de calle en el barrio Cordón, en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

Pobreza infantil

“La incidencia de la pobreza es significativamente mayor entre los menores de 18 años que entre la población adulta: casi el 40% del total de personas en situación de pobreza son menores.

Al desagregar por tramos de edad más pequeños, se constata que la incidencia es más elevada en las edades tempranas y disminuye a medida que aumenta la edad”, indicó el INE.

En efecto, el 29,1% de los menores de seis años vivía bajo la pobreza en 2025. De los niños entre seis y 12 años, el 27,3% era pobre, y entre los adolescentes de 13 a 17 años la pobreza alcanzaba al 26,5% de ellos. En tanto, el 15% de las personas entre 18 y 64 años era considerada pobre en 2025, mientras que entre los mayores de 64 años el 6% era pobre.

Por raza

“Si se considera la ascendencia étnico-racial de las personas, es la población afrodescendiente la que registra mayores niveles de pobreza. En el año 2025, para el total del país, la incidencia de la pobreza para las personas que declaran tener ascendencia afro es casi 14 puntos porcentuales superior a la estimada para quienes declaran tener ascendencia blanca (28,7% de la población afrodescendiente era pobre frente al 14,9% de la población blanca).

Personas en situación de calle haciendo filas para entrar a refugio del Mides en la calle Joaquín Requena y La Paz. Foto: Ignacio Sánchez

La metodología

El INE informa que los cálculos de la indigencia y la pobreza se realizan en base a la metodología 2017, obtenida a partir de la información que surge de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares realizada entre 2016 y 2017.

El ingreso utilizado para el cálculo de los indicadores, a diferencia del vector de ingresos que se utilizaba en la metodología anterior, no incluye el valor locativo ni las cuotas imputadas por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ni por sanidad militar/policial.

En cuanto a la línea de pobreza, se construye teniendo en cuenta la canasta básica de alimentos, el número de integrantes y la canasta básica no alimentaria (esta última no incluye el valor locativo, pero sí el alquiler para los hogares inquilinos).

Las líneas de pobreza son cuatro, ya que se diferencian no solo por región (Montevideo e Interior) sino también por la condición de tenencia de la vivienda (inquilinos y no inquilinos). Esto es así ya que la nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos (Línea de Pobreza 2017) establece canastas no alimentarias diferenciadas según estas características.

A diciembre del año pasado, una persona con ingresos menores a $ 6.628 en Montevideo y $ 5.685 en el Interior era considerada indigente.

A su vez, en Montevideo una persona inquilina con ingresos por debajo de $ 24.632 y una persona no inquilina con ingresos por debajo de $ 15.173 eran considerados pobres.

En tanto, en el Interior, una persona inquilina con ingresos ingeriores a $ 19.800 y una persona no inquilina con ingresos por debajo de $ 13.194 eran considerados pobres.