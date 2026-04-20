El 16,6% de las personas era pobre en Uruguay en 2025, lo que implica una estabilidad frente al año previo

La pobreza en Uruguay alcanzaba al 13,2% de los hogares y al 16,6% de las personas en el año 2025, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este lunes. La indigencia, en tanto, alcanzaba al 1,3% de los hogares y al 1,7% de personas. Esto significó una estabilidad en cuanto a la pobreza en relación al año anterior, cuando se contabilizó 17,3% de personas en la pobreza, ya que ese guarismo está dentro del márgen de error estadístico, lo mismo ocurre con la indigencia que en 2024 alcanzaba a 1,5% de las personas.

Los mayores valores de pobreza se registran en Montevideo, Cerro Largo, Rivera y Artigas, mientras que los más bajos correesponden a San José, Maldonado, Colonia y Flores.

Los hogares con referente mujer, representan casi el 70% de los hogares pobres del país. La brecha es levemente superior en el interior que en Montevideo.

Pobreza infantil. Foto: Darwin Borrelli

En 2025, si bien la pobreza afectaba a 16,6% de las personas en todo el país, vista por regiones la situación es dispar: en Montevideo alcanzaba al 18,7%, mientras en el Interior impactaba al 15,3%, según el INE.

Asentamientos El País

"La incidencia de la pobreza es significativamente mayor entre los menores de 18 años que entre la población adulta: casi el 40% del total de personas en situación de pobreza son menores. Al desagregar por tramos de edad más pequeños, se constata que la incidencia es más elevada en las edades tempranas y disminuye a medida que aumenta la edad", indicó el INE.

En efecto, el 29,1% de los menores de seis años vivía bajo la pobreza en 2025. De los niños entre seis y 12 años, el 27,3% era pobre y entre los adolescentes de 13 a 17 años la pobreza alcanzaba al 26,5% de ellos.

En tanto, el 15% de las personas entre 18 y 64 años era considerada pobre en 2025, mientras que entre los mayores de 64 años el 6% era pobre.