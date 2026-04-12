Oddone afirmó que políticas del gobierno están "fuertemente orientadas a hacer que la canasta de consumo sea más accesible"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, declaró este domingo: "estamos centrados en una agenda para que los precios de muchos productos de la canasta básica de consumo lleguen a los ciudadanos de una manera más barata" y que las políticas de su ministerio junto a acciones de Defensa del Consumidor y de Aduanas están "fuertemente orientadas a poder hacer que la canasta de consumo sea más accesible, esté más relacionada con los ingresos".

Las declaraciones se dieron durante una rueda de prensa recogida por Telenoche, tras un evento en el que Oddone, junto a Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez, hablaron con vecinos en el barrio Peñarol. "A veces uno en el Ministerio está encerrado hablando con empresarios, con el movimiento sindical, organizaciones pero no hay un contacto directo con los ciudadanos y por lo tanto este tipo de actividades son muy útiles para tomar nota de varias cosas que inquietan a la ciudadanía", dijo, sobre esa iniciativa.

Luego, ante una pregunta de un periodista sobre el costo de vida, respondió que "es un objetivo siempre del Ministerio de Economía, en particular de este período de gobierno" y que además "otro punto es focalizarnos en sostener la calidad de empleo y salarios que permitan enfrentar aún, aunque sean precios elevados, tener los ingresos suficientes para pagarlos".