El jugador campeón del Uruguayo con Peñarol que será ayudante técnico del Chacho Coudet en River Plate

River Plate de Argentina cerró la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet como nuevo entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo y en las últimas horas, mientras se espera el arribo del DT a Bueno Aires, se dio a conocer el cuerpo técnico que llegará al Millonario con la inclusión de un exjugador de Peñarol.

Se trata del argentino Damián Musto, que como volante central conquistó con el Mirasol el Campeonato Uruguayo 2022 con Mauricio Larriera como entrenador. El nacido en Casilda el 9 de junio de 1987 (38) años se retiró el fútbol tras jugar en el Cartagena de España luego de su pasaje por el aurinegro.

En las últimas horas se confirmó que la de Musto será una sorpresa en el cuerpo técnico ya que Coudet lo nombró como ayudante técnico en sustitución de Patricio Graff, quien no continuará en el equipo de trabajo del Chacho, quien lo tuvo como jugador en Rosario Central.

Por otra parte y sin confirmación oficial está la chance que Luis “Lucho” González se sume como un segundo ayudante de campo. Ambos compartieron plantel en el Millonario durante los años 2003 y 2004, donde consiguieron el Torneo Clausura de los dos años.

Coudet, que firmará contrato hasta diciembre de 2027 con posibilidad de extenderlo un año más con el club argentino, se convertirá en el sucesor de Marcelo Gallardo tras su salida del club. El entrenador ya se despidió del plantel de Deportivo Alavés y viajará a Buenos Aires entre miércoles y jueves para asumir formalmente mientras se ultiman detalles del vínculo.

Eduardo Coudet se desvinculó de Alavés gracias a un resarcimiento que paga River

Ya se sabía que Eduardo Coudet será el nuevo DT de River, pero este lunes el entrenador dio un paso importante al desvincularse de Alavés y despedirse de sus futbolistas. Estaba todo acordado con la entidad millonaria pero lo que faltaba era el acuerdo formal. Y legalmente no le convenía ni a Chacho ni al club español que se vaya con una renuncia. El técnico llegaría el miércoles al país y firmará un contrato por dos años.

De esta manera, según pudo averiguar La Nación, River le abonará un millón de euros a Alavés como resarcimiento por quitarle al entrenador que todavía tenía contrato hasta junio de este año. Además, vale recordar que el club está peleando el descenso en LaLiga de España, por lo que la dificultad que tendrá que afrontar la entidad española es doble. De todas formas, también en esa dirección está en la mira de encontrar una solución.

Luego de negociaciones breves (pero negociaciones al fin) River acordó con Alavés pagar cerca de un millón de euros por el “pase” del entrenador que ya había tenido historia como futbolista en el Millonario pero que ahora llegará con otra responsabilidad, para reemplazar como DT a Marcelo Gallardo.

Con información de La Nación.