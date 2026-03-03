Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting por Sudamericana: día, hora y dónde ver el partido definitorio

Casualmente, estos dos equipos jugaron el pasado jueves por la cuarta fecha del Torneo Apertura, pero el de esta noche es el partido que han estado esperando desde que terminó la pasada temporada. Montevideo City Torque y Defensor Sporting se enfrentan esta noche en el estadio Centenario (19:00 por DSports y DGO) en una “final” que definirá cuál de los dos clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Desde que regresó a la Primera División, al Tuerto se le ha hecho cuesta arriba meterse en un torneo internacional y perdió las dos fases previas de Libertadores que disputó desde entonces, ante equipos venezolanos. Por su parte el Ciudadano, que ascendió la temporada pasada, volverá a jugar estas instancias luego de clasificar a la Copa Sudamericana 2021 eliminando a Fénix en la fase previa y no poder con Barcelona de Guayaquil queriendo meterse en la Libertadores de 2022.

Marcelo Méndez, el DT de Montevideo City Torque, conoce bien a Defensor Sporting por su pasaje por el equipo violeta en el que ganó la Copa AUF Uruguay. Román Cuello, también supo dirigir al Ciudadano, pero el último partido entre los dos, con victoria 1-0 del los celestes, es difícil de analizar. Mientas Méndez eligió parar un equipo alternativo, Cuello puso a los titulares, solo con alguna alternativa y sufrió la lesión del arquero Kevin Dawson. ¿Cuidar o dar rodaje? Hoy uno habrá tenido la razón.

La otra llave de equipos uruguayos por un lugar en la Copa Sudamericana la jugarán este jueves a las 19:00 Boston River y Racing; también en el estadio Centenario.

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting: alineaciones probables

Día. martes 3 de marzo de 2026

Hora. 19:00

Torneo. Copa Sudamericana, fase previa

Transmite. DSports y DGO

Montevideo City Torque. Franco Torgnascioli; Facundo Pizzichillo, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Diogo Guzmán, Bautista Kociubinski, Sebastián Cáceres; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade.

DT. Marcelo Méndez.

Defensor Sporting. Kevin Dawson o Lucas Machado; Lucas Agazzi, Mateo Caballero, Guillermo de los Santos, Axel Frugone; Xavier Biscayzacú, Mauricio Amaro, Germán Barrios, Alan Torterolo; Brian Montenegro, Alexander Machado.

DT. Román Cuello.

Árbitro. Carlos Paul Benitez

Asistentes. Milciades Saldivar y Roberto Cañete.

Cuarto. David Ojeda.

VAR. Ulises Mereles y Nadia Weiler (Paraguay).