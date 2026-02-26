MC Torque 1-0 Defensor Sporting: el Ciudadano aguantó más de media hora con 10 y volvió a sumar de a tres

La cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se abrió este jueves con un partidazo porque se enfrentaron Montevideo City Torque y Defensor Sporting en el Estadio Charrúa.

Ambos llegaban en franco ascenso en el primer certamen del año porque los Ciudadanos lograron el pasado fin de semana su primera victoria y fue por 4-0 ante Wanderers, mientras que los violetas habían ganado los dos últimos ante Liverpool y Cerro Largo.

Pero fueron los dirigidos por Marcelo Méndez los que volvieron a sonreír porque se quedaron con la victoria por 1-0 gracias a un tanto de Nahuel da Silva cuando iban nueve minutos luego de aprovechar un grosero error en la salida de Germán Barrios.

Más allá de que Defensor Sporting había comenzado mejor, el gol le dio otro ímpetu a los Ciudadanos que estuvieron muy cerca de estirar la ventaja con otro cabezazo de Nahuel da Silva y con un disparo cruzado de Ezequiel Busquets, pero que se fueron ancho del arco que primero defendió Kevin Dawson y luego Lucas Machado, ya que el coloniense salió lesionado.

En el complemento, Nahuel da Silva se terminó yendo expulsado al ir a buscar una pelota con la pierna arriba con la que golpeó en el rostro a Guillermo de los Santos y dejó a su equipo con 10 cuando iban 57 minutos.

De todas maneras, el violeta no encontró nunca los caminos para lastimar de verdad al arco de Gastón Rodríguez y la única vez que lo logró se dio una jugada insólita donde Alexander Machado remató y en el área chica —cuando la pelota entraba y era el empate— pegó en Lucas Agazzi quien estaba en posición adelantada.

La particularidad de este choque es que repetirá el martes de la próxima semana, aunque en ese caso en el marco de la primera fase de la Copa Sudamericana donde los equipos uruguayos se enfrentan entre sí buscando un cupo en la fase de grupos.

MC Torque 1-0 Defensor Sporting:

MC Torque: Gastón Rodríguez; Eduardo Agüero (70' Franco Pizzichillo), José Tarán, Kevin Silva, Ezequiel Busquets; Pablo Siles (76' Sebastián Cáceres), Gonzalo Montes (70' Bautista Kociubinski), Lucas Duré; Ramiro Lecchini (76' Andrés Muñoz), Nahuel da Silva, Facundo Martínez (60' Franco Romero). DT: Marcelo Méndez.

Defensor Sporting: Kevin Dawson (30' Lucas Machado); Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos (65' Valentín Rodríguez), Paul de los Santos, Axel Frugone: Alan Torterolo (65' Nicolás Medina), Germán Barrios (75' Brian Lozano), Mauricio Amaro, Xavier Bizcayzacú; Alexander Machado, Lautaro Navarro (65' Juan Pablo Goicochea). DT: Román Cuello.

Gol: 9' Nahuel da Silva (MCT) / 1-0.

Amarillas: Gonzalo Montes, Ezequiel Busquets, Bautista Kociubinski, Gastón Rodríguez (MCT); Alan Torterolo, Valentín Rodríguez, Axel Frugone, Brian Lozano (DS)

Roja: 57' Nahuel da Silva (MCT)

Hora: 20:00

Estadio: Charrúa

Televisa: DSports, cables, Disney+ y Antel

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen

Cuarto árbitro: Santiago Motta

VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez